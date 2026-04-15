Cote d'Ivoire: Coopération - Le Chef de l'État échange avec la Secrétaire générale de la Francophonie

Le Chef de l'État a reçu, le 14 avril 2026, au Palais présidentiel, la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), Louise Mushikiwabo, en visite en Côte d'Ivoire.

Au terme de l'audience, elle a indiqué être à Abidjan pour plusieurs raisons. C'est notamment, à l'en croire, une visite de courtoisie au Chef de l'État, conformément aux usages diplomatiques. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer la qualité des relations bilatérales ainsi que la place et le rôle de la Côte d'Ivoire au sein de l'espace francophone.

Les échanges avec le Président de la République ont, par ailleurs, permis d'aborder les défis actuels auxquels le monde et le continent africain sont confrontés, dans un contexte international marqué par des turbulences multiformes. À ce titre, les questions de stabilité, de solidarité et de coopération entre États membres de la Francophonie étaient au cœur des discussions.

Enfin, cette audience a servi de cadre pour faire le point sur les préparatifs du prochain Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie prévu à la mi-novembre, au Cambodge. Une rencontre majeure pour l'organisation qui devrait permettre de renforcer les orientations stratégiques de l'Oif face aux enjeux contemporains.

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Louise Mushikiwabo a également souligné que son séjour s'inscrit dans un contexte de concertation avec les autorités ivoiriennes, notamment avec la ministre de la Culture et de la Francophonie, autour de plusieurs dossiers relatifs à la promotion de la langue française et au renforcement de la coopération culturelle.

Cette visite a également permis à la Secrétaire générale de l'Oif de prendre part au Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa).