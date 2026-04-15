Sénégal: Kédougou - 58 enseignants formés à une meilleure prise en charge des élèves en situation de handicap

Kédougou — Quelque cinquante-huit (58) enseignants d'écoles élémentaires et collèges d'enseignement moyen (CEM) des inspections de l'éducation et de la formation (IEF) de Saraya et de Kédougou participent à une formation visant à améliorer les pratiques pédagogiques inclusives pour une meilleure prise en charge des enfants en situation de handicap, a constaté l'APS.

La formation de cinq jours entre dans le cadre de l'exécution du projet "Faire l'école plus" (Favoriser l'inclusion et la réussite à l'école) du ministère de l'Education nationale, financé à hauteur de 6 milliards 500 millions francs CFA grâce à la coopération Italienne.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée, ce mardi, en présence du secrétaire générale de l'Inspection d'académie de Kédougou, Mamadou Mballo, du coordonnateur du projet, Mouhamadou Lamine Barro, et des partenaires techniques.

"L'objectif de cette session est de renforcer les compétences des enseignants afin d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages des élèves et les pratiques pédagogiques inclusives pour une meilleure prise en charge des enfants en situation de handicap", a expliqué M. Barro.

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Il a précisé que "le ministère de l'Education nationale (MEN) place l'inclusion des personnes en situation de handicap au coeur de l'action publique".

Mouhamadou Lamine Barro a indiqué que le projet prévoit dans le cadre de la prise en charge effective des élèves en situation de handicap, une série de formations du personnel du MEN afin de répondre au besoin croissant de qualification des enseignants sur les questions liées à l'éducation inclusive et au handicap.

Le projet concerne, au-delà de Kédougou, les académies de Diourbel, Fatick Louga, Matam, Saint- Louis, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor. "C'est donc, au total 789 enseignants qui sont en train de bénéficier de ces sessions de formation réparties entre neuf régions du Sénégal", a-t-il indiqué.

"Il s'agit de 307 enseignants de 18 écoles élémentaires et 482 professeurs de 18 collèges d'enseignement moyen (CEM du Sénégal )", a-t-il précisé, ajoutant que les formations se déroulent simultanément dans les 9 académies ciblées par le projet.

M. Barro a souligné que le ministre de l'Education nationale et ses partenaires veulent à travers ce projet faire évoluer le système éducatif du Sénégal vers "une société éducative inclusive et efficiente".

"C'est pour former, à l'horizon 2035, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles tout en étant préparé aux défis du développement durable des sciences et technologies du numérique et de l'intelligence artificielle", a-t-il encore dit.

Il a invité les enseignants et toutes les parties prenantes à appuyer le gouvernement du Sénégal à diffuser et à promouvoir une "éducation inclusive de qualité et efficiente conforment à nos engagements internationaux".

"Le Sénégal veut porter haut le plaidoyer de l'inclusion dans les écoles et dans les établissements scolaires. Et pour cela, toutes les parties prenantes doivent jouer leur partition pour une meilleure éducation inclusive et sociale", a soutenu M. Barro.