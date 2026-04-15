Sénégal: Technologies et industrie agroalimentaire - Les opportunités d'affaires entre l'Italie et le Sénégal mises en exergue

Dakar — L'Italian Trade Agency, l'agence chargée de la promotion des exportations de l'Italie, et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) ont relevé, mardi, l'existence d'opportunités d'affaires pour les entrepreneurs sénégalais et italiens dans les technologies et l'agroalimentaire.

L'Italian Trade Agency et la CCIAD préparent la foire internationale CIBUS TEC, un évènement dédié aux technologies de l'industrie agroalimentaire et prévu du 27 au 30 octobre 2026 en Italie.

Le but de cette rencontre est également de favoriser l'investissement, le transfert de technologies et l'intégration des entreprises sénégalaises au marché italien.

"Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de présentation d'un rendez-vous international consacré aux technologies et solutions pour l'industrie agroalimentaire", a expliqué Mbaye Chimère Ndiaye, le secrétaire général de la CCIAD.

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Le Sénégal est un marché "stratégique" pour les entreprises italiennes

"Cette journée de présentation [des opportunités des deux pays] vise à créer des passerelles entre les acteurs sénégalais et italiens. Elle permettra de nouer des contacts directs entre les opérateurs économiques des deux pays et d'organiser des rencontres visant à favoriser des partenariats commerciaux et technologiques durables. CIBUS TEC est non seulement un espace de technologies, mais aussi une véritable plateforme [...] d'innovation pour les acteurs du secteur agroalimentaire", a-t-il expliqué.

Mbaye Chimère Ndiaye recommande aux entrepreneurs sénégalais de saisir pleinement les opportunités offertes par cette rencontre.

Il s'agit de dialoguer, d'échanger et de se préparer à la foire internationale CIBUS TEC 2026, d'après lui.

D'après Fallou Sarr, le directeur des relations extérieures de l'Institut de technologie alimentaire du Sénégal, cette initiative fait partie des politiques d'accompagnement des entrepreneurs locaux par le gouvernement sénégalais.

Mbaye Chimère Ndiaye, le secrétaire général de la CCIAD

"La foire internationale CIBUS TEC s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement. Au-delà des technologies de transformation que nous produisons, nous nous sommes rendu compte qu'il manquait quelque chose : l'accès aux technologies, pour l'emballage et les équipements", a expliqué M. Sarr.

"Aujourd'hui, nos amis italiens sont venus [...] présenter des solutions relatives à ces domaines", a-t- affirmé. Le Sénégal est un marché "stratégique" pour les entreprises italiennes, selon Fallou Sarr.

"Notre objectif est de proposer à l'industrie agroalimentaire sénégalaise de mieux connaître les technologies italiennes [...] L'Italie est un pays dont l'excellence en matière d'industrie agroalimentaire est mondialement reconnue", a expliqué Alessandro Gerbino, le directeur d'Italian Trade Agency.

"Je dis souvent que l'Afrique a les ressources, et l'Europe la technologie"

Si la cuisine italienne est connue dans le monde, c'est grâce au développement de technologies spécifiques à cette filière et aux bureaux de l'Italian Trade Agency dans le monde, dont celui de Dakar, a-t-il souligné.

D'après M. Sarr, le salon CIBUS TEC est l'endroit idéal pour découvrir des innovations et des solutions susceptibles de générer de la valeur ajoutée pour les entrepreneurs sénégalais.

"La transformation alimentaire est l'un des segments où le Sénégal dispose d'une énorme réserve de croissance, au profit de la demande intérieure, du marché régional et des exportations. Pour la politique de souveraineté alimentaire du Sénégal, des synergies importantes sont possibles avec l'Italie", a assuré le directeur des relations extérieures de l'Institut de technologie alimentaire du Sénégal.

Les dirigeants de 13 entreprises italiennes vont rencontrer des responsables du secteur privé sénégalais, dans les prochains jours, d'après M. Sarr.

El Hadji Sémou Diouf, représentant d'une entreprise italienne spécialisée dans la conservation des produits agroalimentaires, est d'avis que l'organisation des rencontres comme celle de l'Italian Trade Agency et de la CCIAD permet de découvrir des opportunités d'investissements pour l'économie sénégalaise.

"Je dis souvent que l'Afrique a les ressources, et l'Europe la technologie. Si chacun apporte ce qu'il a, nous pourrons avancer ensemble. Nous vivons en Europe depuis plusieurs années et avons pu constater les avancées technologiques développées par les Italiens. Pourquoi ne pas les transposer au Sénégal, puisque nous en avons besoin ?", a dit M. Diouf.

Les potentialités du Sénégal en matière d'industrie agroalimentaire sont un bon levier pour la politique de souveraineté alimentaire et les exportations du pays, selon plusieurs intervenants à la rencontre de l'Italian Trade Agency et de la CCIAD.

Ils estiment que le Sénégal peut, avec les technologies utilisées par les entreprises italiennes, promouvoir son secteur agroalimentaire.