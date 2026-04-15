Afrique: FIFA Esports Nations League 2026 - Le Sénégal entame les qualifications, ce mardi

14 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal lance sa campagne de qualification ce mardi pour la FIFA Esports Nations League 2026 en eFootball Console (Mode 2v2), a appris l'APS d'un communiqué de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et Disciplines associées (FESSEDA), rendu public le même jour.

La phase finale de cette compétition mondiale se déroulera du 11 au 29 novembre à Riyad, en Arabie saoudite.

L'équipe nationale sénégalaise eFootball (console) est dirigée par l'entraîneur Mohamed Ibn Abdallah Diouf, alias MIAD. Elle est composée du capitaine Haddiyatou Lahi Diouf (alias MOMOJUVE) et de Mamadou Mansour Diop (alias MMDTH9).

Le Sénégal évolue dans la poule B aux côtés du Nigeria, de la Tanzanie, de l'île Maurice, du Tchad et du Kenya.

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Les eLions tenteront de rééditer l'exploit réalisé l'an dernier en décrochant une deuxième qualification consécutive pour les phases finales de la FIFA Esports Nations League.

En 2025, ils avaient signé une performance historique en atteignant la finale sur eFootball Console et sur Mobile Rocket League.

Au total, 32 équipes participeront à la compétition. Elles seront sélectionnées en fonction du classement de l'Esports Nations Cup (ENC), complété par des qualifications en ligne dans toutes les régions, ainsi que deux invitations (wildcards).

Lire l'article original sur APS.

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