Afrique: Tunisie-Rwanda - Vers une nouvelle dynamique de coopération bilatérale

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, le 14 avril 2026, au siège du Ministère, Mme Shakilla Kazimbaya UMUTONI, qui lui a remis une copie figurée de ses Lettres de Créance en qualité d'Ambassadeur de la République du Rwanda auprès de la République Tunisienne, avec résidence à Rabat.

Le Ministre s'est félicité de la solidité des relations entre la Tunisie et le Rwanda, en réitérant l'engagement de la Tunisie à les renforcer davantage dans les domaines académiques, technologiques, de la santé, économiques et commerciaux.

Il a également souligné la nécessité d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations de coopération entre les deux pays en prévision de la prochaine échéance bilatérale à Tunis.

De son côté, l'Ambassadeur rwandaise a exprimé sa fierté d'assumer ses fonctions auprès de la République Tunisienne, tout en affirmant sa détermination à continuer à contribuer au développement des relations bilatérales et leur diversification tant au niveau bilatéral que multilatéral, au sein des organes de l'Union Africaine ainsi que dans tous les domaines vitaux, au service des intérêts communs des deux pays.