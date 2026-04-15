Algérie: Le Pape Léon XIV à Annaba - 'Mes remerciements très particuliers aux autorités algériennes pour l'accueil et l'hospitalité'

ALGER — Le Pape Léon XIV a adressé, mardi à Annaba, ses remerciements très particuliers aux autorités algériennes pour l'accueil et l'hospitalité qui lui ont été réservés à l'occasion de sa visite officielle en Algérie.

Lors d'une messe qu'il a présidée à la Basilique Saint Augustin, le pape Léon XIV a tenu à adresser un message de remerciements aux autorités algériennes pour l'accueil qui lui a été réservé lors de cette visite.

"Merci pour tout un chacun pour l'accueil qui m'a été réservé.

Mes remerciements très particuliers vont également aux autorités algériennes pour l'hospitalité dont j'ai bénéficié", a-t-il affirmé.

Abordant la situation actuelle dans le monde, le Pape Léon XIV a, de nouveau, plaidé pour la paix, appelant à suivre "les voies de la justice et de la communion".

Le Souverain pontife est arrivé, mardi après-midi, à la Basilique Saint Augustin, au deuxième jour de la visite officielle qu'il effectue en Algérie à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.