Tunisie: L'hôpital du Kef bientôt doté du statut universitaire

D'ici la fin de l'année, l'hôpital régional du Kef changera officiellement de statut pour devenir un centre hospitalier universitaire. Cette annonce, faite mardi par le directeur régional de la santé, Mohamed Moncef Houani, marque un tournant stratégique pour l'offre de soins dans le Nord-Ouest tunisien.

Le passage à ce nouveau statut est rendu possible par une montée en puissance académique. L'établissement vient d'atteindre le seuil critique de 11 services labellisés « universitaires », après l'homologation récente du service de médecine dentaire.

Ce cadre institutionnel permettra désormais à l'hôpital d'assurer des missions de recherche et d'encadrement pour les étudiants en médecine et les résidents.

Sur le plan humain, l'infrastructure s'appuie déjà sur un corps médical solide composé de 67 spécialistes, dont une majorité d'assistants hospitalo-universitaires et deux professeurs agrégés en anesthésie-réanimation et en néphrologie.

Au-delà du prestige institutionnel, cette transformation vise avant tout à garantir un saut qualitatif des prestations médicales et à renforcer la proximité des services spécialisés pour les habitants de la région.