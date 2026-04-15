Afrique: CAN 2025 au Maroc - La Fédération sénégalaise dénonce «une parodie de justice» après la condamnation de 18 supporters

Le Sénégal est sous le choc après la confirmation, lundi 13 avril dans la soirée à Rabat, des peines prononcées contre 18 supporters sénégalais. Tous sont poursuivis pour des violences lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le 18 janvier 2026.

Parmi les 18 supporters sénégalais, neuf d'entre eux écopent d'un an de prison, six sont condamnés à six mois d'emprisonnement et les trois derniers pourront rentrer dans leur pays dans quelques jours après trois mois de détention.

La Fédération sénégalaise dénonce un deux poids, deux mesures par la voix de son secrétaire général, Abdoulaye Saydou Sow. « Les 18 supporters n'ont commis qu'un seul crime, c'est de participer à une finale où leur équipe a gagné. Maintenant, ce qui s'est passé au tribunal n'est qu'une parodie de justice. S'ils ont fait des actes condamnables, la sanction doit être proportionnelle », déclare-t-il à RFI.

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Ce que la Fédération déplore, c'est la seule présence de supporters sénégalais devant la cour d'appel de Rabat : « Il y a eu une bataille, une rixe avec des Marocains et des Sénégalais. Ce qui est bizarre, c'est que ce sont seulement les Sénégalais qui sont devant le tribunal. Le monde entier est témoin d'une bataille qui aurait pu se limiter dans les limites du stade, aujourd'hui à une suite extrasportive, et c'est cela qu'il faut dénoncer. »

« Maintenant, nous sommes convaincus que, au-delà de la justice des hommes - nous sommes des musulmans aussi, nous sommes des croyants -, il y a la justice de Dieu. Les 18 supporters qui sont convoqués là-bas, ce sont les 18 millions de Sénégalais. Les Sénégalais continueront de se battre pour la dignité de l'Afrique », conclut Abdoulaye Saydou Sow.