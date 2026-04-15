Algérie: Ce que disent les images de la double explosion à Blida

Un double attentat-suicide a frappé la ville de Blida, en Algérie, lundi 13 avril. Deux kamikazes ont fait exploser la charge qu'ils portaient sur eux, dont l'un à proximité d'un commissariat de police. Au lendemain de cet attentat, des informations contradictoires circulent sur les réseaux sociaux. L'authentification et l'analyse des images disponibles en sources ouvertes permettent d'en savoir plus sur ce qu'il s'est réellement passé, alors que le pape Léon XIV est en visite dans le pays.

Tout commence en début d'après-midi ce lundi 13 avril 2026. Sur les réseaux sociaux, plusieurs témoins affirment avoir entendu deux explosions successives dans le centre-ville de Blida, une localité située à une quarantaine de kilomètres au sud d'Alger. Plusieurs vidéos filmées par des témoins commencent alors à circuler.

L'une d'entre-elles, captée depuis une caméra de surveillance, montre un homme vêtu d'une veste à capuche marron, avançant sur un trottoir, dans une rue à sens unique. En face de lui, deux policiers sont positionnés devant un commerce. L'un d'entre-eux semble vouloir s'avancer vers l'individu qui explose soudainement, provoquant un important dégagement de fumée.

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L'homme vient d'actionner sa ceinture explosive. Projeté au sol, le policier se relève rapidement. Une personne avec un parapluie jaune est également soufflée derrière le kamikaze.

Nous avons géolocalisé ces images. La scène a eu lieu devant l'un des plus importants postes de police de la ville, sur le boulevard Mohamed Boudiaf, au croisement de la rue Belkacem El Ouazri. Comme l'indique le bandeau textuel visible en bas à gauche, la vidéo a été captée par l'une des caméras de surveillance du bâtiment de la direction locale du fournisseur Sonelgaz.

Une autre vidéo amateur, filmée quelques minutes plus tard sur le même carrefour mais dans un angle différent, montre un drap blanc posé sur un corps. On ne connaît pas le nombre exact de blessés.

Des policiers pris pour cible

À 250 mètres de là, une autre explosion a eu lieu. Plusieurs vidéos amateurs montrent ce qui reste du deuxième kamikaze, gisant sur le sol. Des passants s'agitent autour. Au moins deux personnes, dont un policier, reconnaissable avec sa cape de pluie, semblent avoir été blessées dans l'explosion.

Grâce aux différents commerces visibles sur ces images, nous avons localisé cette scène, toujours sur le boulevard Mohamed Boudiaf, au croisement, cette fois, de la rue Palestine.

Plusieurs sources locales, contactées par RFI, confirment bien ces explosions survenues lundi 13 avril. Certaines évoquent cependant une explosion de gaz, sans apporter davantage de précisions. D'autres préfèrent ne pas s'exprimer.

Silence des autorités algériennes

Les autorités algériennes ne se sont toujours pas exprimées concernant cette attaque. Malgré la présence massive de journalistes de la presse internationale, très peu d'informations circulent. On ne connaît donc pas, à ce stade, le bilan humain de ce double-attentat.

Alors que le pape Léon XIV a entamé, depuis la veille, une visite historique dans le pays, aucun lien avec ce qu'il s'est passé à Blida n'est pour l'heure faisable. La date de cette attaque a toutefois de quoi interroger.

Un seul organe officiel a communiqué ce mardi matin : l'Union africaine par la voix de son président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, qui a « condamné avec la plus grande fermeté ce double attentat à Blida et exprimé sa pleine solidarité avec l'Algérie ». Une déclaration très vite supprimée par l'UA, jetant encore un peu plus le flou sur cette attaque.

Campagne informationnelle

Sur les réseaux sociaux, RFI a identifié une série de comptes qui affirment, à tort, que rien ne s'est passé à Blida. Ces profils, cochent toutes les cases des comptes inauthentiques destinés à manipuler l'opinion sur les plateformes. À cela s'ajoute la prolifération d'images générées par intelligence artificielle qui compliquent le travail des journalistes et participent à semer le doute sur la réalité des faits.