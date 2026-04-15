Afrique de l'Ouest: «La situation ne va pas se dégrader», estime un ancien responsable de la Sûreté mauritanienne

L'armée malienne a mené, ces dernières semaines, des patrouilles dans des villages mauritaniens du Mali, c'est-à-dire des villages habités par des Mauritaniens, sous administration mauritanienne, mais qui se trouvent du côté malien de la frontière. Pendant des dizaines d'années, cette situation de fait n'a pas posé de difficultés entre les deux États. Mais les relations se sont tendues entre les deux pays. La récurrence des patrouilles maliennes suscite des inquiétudes, dans ces villages mauritaniens du Mali, sur les intentions de l'armée malienne. Elles interrogent aussi les relations entre les deux pays.

Ces derniers mois, les relations entre le Mali et la Mauritanie se sont crispées : des citoyens mauritaniens ont été tués au Mali par l'armée malienne. Noukachott a même appelé, le mois dernier, Bamako à mettre un terme à ces « exactions ».

RFI a joint le commissaire Mohamed Abdallahi Taleb Abeidy, ancien directeur général adjoint de la Sûreté nationale, aujourd'hui chef du département sécurité et défense de la Maison d'études et Recherches stratégiques (EDDAR) à Nouakchott. Malgré ces tensions, il ne croit pas à une escalade entre les deux pays.

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« C'est plus dû au contexte sécuritaire qu'à autre chose, estime le commissaire Mohamed Abdallahi Taleb Abeidy. Il n'y a pas eu d'incursion en territoire mauritanien, c'est plutôt dû à la forte pression des groupes armés. Je ne pense pas que ça soit une provocation. Je pense que c'est dû à la tension qui existe et au contexte sécuritaire particulier. Il y a également des villages maliens en territoire mauritanien. »

Des habitants de ces villages mauritaniens implantés au Mali ont rapporté que les soldats maliens avaient tenté de faire descendre le drapeau mauritanien d'une école, suggérant une forme de défiance allant au-delà des nécessités d'une patrouille antiterroriste.

« Cet incident a été aggravé, relativise l'ancien directeur adjoint de la Sûreté mauritanienne. Le drapeau mauritanien n'a pas été descendu et il n'y a pas eu non plus de violences contre les populations mauritaniennes. Peut-être que les populations n'étaient pas informées qu'elles étaient en territoire malien. C'est ce qui a fait qu'elles ont considéré cela comme une provocation. Je ne pense pas que la situation va se dégrader, au contraire : la Mauritanie est soucieuse de la stabilité et de l'unité du Mali. »