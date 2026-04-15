Algérie: Léon XIV conclut sa visite au pays en mettant la fraternité à l'honneur

Le pape a achevé, mardi 14 avril dans l'après-midi, son voyage apostolique en Algérie dans la ville d'Annaba, dont Saint-Augustin fût l'évêque. Une étape symbolique pour Léon XIV sur les traces de son maître spirituel. Sa messe a été célébrée en présence d'une forte communauté africaine.

Parmi les fidèles venus écouter Léon XIV à Annaba, il y avait de nombreux étudiants venus du Burundi, d'Ouganda ou de RDC, mais aussi de nombreux prêtres missionnaires d'Afrique ou encore des religieuses du continent. C'est à cette Église d'Afrique, présente en Algérie, que le pape s'est adressé lors de sa cérémonie.

Léon XIV a évoqué les difficultés rencontrées parfois par ces chrétiens : celles de vivre dans un pays majoritairement musulman. Ces fidèles ne sont pas toujours compris, mais le souverain pontife a voulu les encourager : « Restez ainsi, humbles et dans l'amour du Christ, témoignez de l'Évangile par des gestes simples, des relations authentiques et un dialogue vécu au jour le jour. »

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La fraternité a été un thème central de la journée du pape. En témoigne sa visite, un peu plus tôt mardi, dans une maison de retraite tenue par des Petites soeurs des pauvres. Dans cet endroit, sont pris en charge des personnes presque toutes musulmanes. On y trouve une mosquée et une chapelle, symboles de ce pont entre les religions. Le pape a rendu hommage aux religieuses et aux volontaires musulmans qui travaillent tous ensemble dans ce lieu pour soutenir les plus vulnérables, saluant le service quotidien, dans l'amitié et la vie commune.

Cette journée s'est déroulée sous le regard de Saint-Augustin, ancien évêque du lieu et à qui Léon XIV a consacré sa vocation religieuse. Augustin l'Algérien, une source de fierté pour les chrétiens comme pour les musulmans... et bien sûr pour Léon XIV, qui va poursuivre son voyage en Afrique en se rendant au Cameroun mercredi.