Afrique: Trop de points dilapidés par le ST - En finir avec les freins

Battre le CSS à Sfax pour se relancer, tel est l'objectif à court terme d'un Stade Tunisien qui piétine depuis quelque ronde.

Depuis son récital à La Marsa contre l'ASM, le Stade Tunisien n'avance quasiment plus, contraint au nul face respectivement à l'ESS, l'ESZ et au CAB récemment. Plus encore, le Hedi Ennaifer n'est plus ce lieu foudroyant, là où plus d'un adversaire a plié cette saison. L'Etoile, il n'y a pas si longtemps, et les Cabistes, en début de week-end dernier, ont ainsi confirmé les difficultés offensives traversées par les Bardolais et l'instabilité du onze type à chaque sortie stadiste.

A cinq rondes du terme, le Stade ne pourra briguer une place en coupe de la CAF que s'il se réinvente rapidement sous la houlette de Sami Zammit, successeur de Said Saïbi et cinquième entraîneur jusque-là au Stade cette saison après Chokri Khatoui, Lassâad Dridi, Ammar Souayah et Saïbi. Quelle réaction du Stade donc à l'avenir ?

Prochainement, les coéquipiers de Youssef Sâafi se déplaceront à Sfax pour y affronter le CSS, un concurrent direct pour le podium, mais un adversaire qui compte cinq unités de plus que les Bardolais au classement. Rien ne sert donc de rappeler que la victoire est impérative au Taieb-Mhiri même.

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Accrocher le CSS à Sfax pour se relancer, tel est l'objectif à court terme du Stade. Dans l'optique de son périlleux déplacement de Sfax, le staff doit de toute urgence s'atteler à monter un onze qui tienne la route, une équipe davantage soudée avec des lignes rapprochées et des leaders qui marquent leur compartiment de jeu. Rompre aussi avec cette alternance à certains postes, même si l'usure, les blessures et même les sanctions font qu'il est souvent difficile d'aligner les mêmes à chaque journée. Ligne par ligne, si les meilleurs doivent débuter, il s'agit aussi et surtout de bâtir un onze cohérent, trouver les bonnes associations, le bon dosage et le brassage qui puissent permettre au Stade de performer.

Stabiliser le onze type

Au coeur du jeu, si les deux pistons, le Burkinabé Salifou Tapsoba et l'Ivoirien Yusuf Touré, ont renoué avec l'équipe type, Amath Ndaw en a fait autant, mais le demi offensif sénégalais revient de très loin, sachant qu'il n'a pas figuré au sein du onze rentrants depuis quelque temps déjà. Face au CAB, la présence dès le coup d'envoi du compatriote de Ndaw, Boubacar Camara, s'imposait, vu ses qualités de joueur créatif et véloce, capable de briser les lignes adverses par sa percussion balle au pied.

Autre interrogation en rapport avec le maintien du polyvalent Wael Ouerghemi sur le banc. L'un des meilleurs atouts du Stade gardé en réserve ? Ça pose forcément question, c'est même sujet à interprétation et c'est aussi valable pour le jeune Rafaa Riahi, lui aussi passé de l'équipe qui débute à la réserve.

Enfin, en attaque, c'est la rotation permanente avec la pointe Ndiaye qui alterne entre le banc et le terrain. Khemissi, tout comme Haboubi n'ont quasiment jamais été titularisés deux matchs de suite. Forcément, le staff technique va devoir revoir ses plans et stabiliser son ossature prochainement, à Sfax, au révélateur du CSS.