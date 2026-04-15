Tunisie: Aïd al-Adha - Le marché des moutons sous tension à Manouba

À l'approche de l'Aïd al-Adha, le Commissariat régional au développement agricole de Manouba a annoncé la disponibilité de 20 952 têtes de bétail destinées au sacrifice dans la région, comprenant des agneaux, des béliers et des chèvres. Un volume jugé encore insuffisant pour couvrir la demande, dans un contexte marqué par des enjeux de prix et d'approvisionnement.

Ces chiffres ont été dévoilés lors d'une réunion de la commission régionale chargée du suivi des prix, de l'approvisionnement et de la lutte contre la contrebande et le commerce parallèle, tenue récemment au siège du gouvernorat de Manouba, sous la présidence du gouverneur Mahmoud Chaïb. Les travaux ont notamment porté sur les préparatifs en cours pour cette fête religieuse.

Selon un recensement préliminaire effectué par les services régionaux de l'Office de l'élevage et des pâturages, le cheptel destiné à l'Aïd comprend 14 652 agneaux, répartis entre 254 éleveurs dans les différentes délégations du gouvernorat, ainsi que 4 492 béliers et 1 808 chèvres.

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Les indicateurs disponibles font état d'une saison de reproduction normale et d'une situation sanitaire globalement stable, grâce à un suivi vétérinaire régulier. Par ailleurs, l'interdiction de l'abattage des femelles a contribué à orienter les éleveurs vers la commercialisation des mâles, impactant ainsi les volumes disponibles.

Malgré ces disponibilités, les autorités régionales soulignent que l'offre actuelle ne couvre qu'une part limitée de la demande. L'équilibre du marché reste étroitement lié à la maîtrise des coûts de production et à l'amélioration des circuits de distribution, afin de contenir les prix et préserver le pouvoir d'achat des citoyens.

Dans ce contexte, le point de vente organisé des moutons de sacrifice à Saïda est présenté comme un levier clé pour réguler le marché. Les préparatifs pour son ouverture ont déjà été lancés, avec pour objectif de reproduire le succès des éditions précédentes, marquées par une forte affluence et une participation notable des éleveurs.

La commission a insisté sur la nécessité de renforcer ce dispositif, appelant à une mobilisation accrue de l'ensemble des acteurs pour garantir un approvisionnement suffisant et une meilleure régulation des prix.

En parallèle, les services vétérinaires et les structures de contrôle ont détaillé leurs dispositifs pour assurer la sécurité sanitaire des animaux, lutter contre l'abattage anarchique et encadrer les circuits de distribution des viandes rouges.

De son côté, la direction régionale du commerce a présenté un plan d'action axé sur le contrôle des transactions, le respect des prix de référence, la vérification des instruments de pesage et le suivi régulier des points de vente, à travers des opérations d'inspection destinées à garantir la transparence du marché.