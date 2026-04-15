Cameroun: Léon XIV - Une visite sous le signe de la réconciliation

Après une étape en Algérie, le pape Léon XIV est attendu vers 15 heures à Yaoundé, où il entame une visite de trois jours, du 15 au 18 avril 2026. Dans ce pays d'Afrique centrale de près de 30 millions d'habitants, multiconfessionnel à majorité chrétienne et traversé par plusieurs crises, le souverain pontife effectue un déplacement placé sous le signe de la paix et de la réconciliation. Il s'agit de la quatrième visite d'un pape au Cameroun, après celles de Jean-Paul II en 1985 et 1995, puis de Benoît XVI en 2009.

Au Cameroun, on aime dire que le pays est chéri par les papes. À Yaoundé, des banderoles en français et en anglais souhaitent la bienvenue au pape, en « terre d'espérance ». « Réconcilier les coeurs, cicatriser les nations » : le ton est donné. La visite de Léon XIV s'inscrit explicitement dans cette volonté de paix et de réconciliation, souligne notre envoyée spéciale à Yaoundé, Véronique Gaymard, avec Nicolas Benita.

Dans le quartier de Bastos, derrière son grillage de poisson, Maman Mary, qui avoue ne pas être particulièrement croyante, dit attendre malgré tout l'arrivée du pape avec impatience. « C'est une bénédiction pour nous, les Camerounais. Pour moi qui suis de Bamenda, j'espère que lorsqu'il va aller chez nous, il va résoudre le problème de crise anglophone qu'on a », confie-t-elle au micro de notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena.

Pour Judith, catholique fervente, sa visite représente « un boost pour la foi », mais également un moment de réconfort après les crises politiques qui agitent le pays. « Nous voyons la venue du pape comme un symbole de paix, surtout avec les derniers événements récents, très bouleversants, notamment les crises dans le Noso et puis la crise postélectorale. C'est une aubaine de recevoir le pape Léon XIV au Cameroun », explique-t-elle.

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Entre mission spirituelle et rôle diplomatique

Léon XIV se rend au Cameroun avec une double casquette : celle de chef spirituel, venu renforcer la foi des fidèles catholiques, dans un contexte de concurrence avec les Églises évangéliques, mais également celle de chef d'État du Vatican et de diplomate.

Il espère ainsi écouter tous les Camerounais dans un pays fracturé par la crise économique, les inégalités, les tensions liées à la réélection du président en octobre 2025 et surtout le conflit dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. La diplomatie vaticane pourrait souhaiter que soient engagées des discussions pour résoudre cette crise.

Mais tous ne partagent pas le même enthousiasme. Dans le quartier d'Ekoumou, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, Serge Alain, étudiant en communication, relativise l'impact de cette visite. « Peut-être que ça peut réconforter la communauté chrétienne catholique, mais vraiment, rien ne va changer dans la vie du Camerounais, dans l'évolution du citoyen lambda que je suis », estime-t-il.

La société civile espère la libération de prisonniers politiques

À la veille de l'arrivée du souverain pontife, une coalition d'organisations de la société civile camerounaise appelle le pape à user de son autorité morale et diplomatique pour obtenir la libération des détenus politiques, arrêtés notamment dans les contextes électoraux de 2018 et 2025, et pour dénoncer l'usage de la loi antiterroriste contre l'opposition.

Une loi qui, selon Hervé Nzouabet, défenseur des droits humains et signataire de l'appel, est détournée de son objectif initial. « Nous espérons que ces questions seront abordées lors de la rencontre avec le chef de l'État », indique-t-il au micro de Florence Morice. Selon lui, la société civile a recensé plus de 3 300 arrestations depuis 2018, dont près de 2 800 personnes seraient encore en détention.

Nous savons que le pape est sensible aux questions des chrétiens face à des régimes autoritaires. Sachant qu'il vient d'Amérique latine, il a connu tous ses effets et qu'il a souvent pris position dessus. Comme on sait qu'il a fait beaucoup de messes ou va prendre beaucoup de positions, il va rencontrer le chef de l'État qui est lui-même chrétien catholique. Plusieurs organisations ont adressé des lettres, soit directement au pape. Nous avons aussi adressé directement à Nonce apostolique, qui est la figure diplomatique ici au Cameroun, dans l'espoir que ces questions soient discutées et aboutissent à ce que nous souhaitons à travers ce collectif, la réconciliation nationale au niveau du Cameroun. Nous avons, à notre niveau, de la société civile, dénombré 3310 arrestations depuis 2018 et 2782 personnes qui sont encore en détention, dont c'est le chiffre global. Et évidemment, ce sont les chiffres auxquels on a pu avoir accès, parce que peut-être ça pourrait être plus grave, on ne sait pas.

Visite d'un orphelinat à Yaoundé

La première journée s'annonce particulièrement dense pour Léon XIV. Il sera notamment reçu au palais de l'Unité par le président Paul Biya, avant une série de rencontres avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique.

Le souverain pontife doit également visiter un orphelinat de Yaoundé, géré par des religieuses depuis plus de 40 ans, ainsi que rencontrer les évêques du Cameroun.