Congo-Kinshasa: Signature d'un protocole d'accord entre l'AFC/M23 et le CICR pour un transfert de militaires

L'AFC/M23 et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont signé, le week-end des 11 et 12 avril 2026, un protocole d'accord pour le transfert de militaires. Ces soldats doivent être remis au CICR, avant d'être transférés au gouvernement congolais. Depuis plus d'un mois, l'AFC/M23 disait vouloir les libérer. Beaucoup avaient refusé d'intégrer la branche combattante du mouvement, d'autres sont encore dans des hôpitaux. Cette avancée intervient alors que les discussions ont repris entre Kinshasa et l'AFC/M23, en Suisse, aux alentours de Montreux.

Entre 2 000 et 3 000 militaires FARDC sont concernés par le protocole d'accord signé entre l'AFC/M23 et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Selon nos informations, ils ont été identifiés et ont signé un acte de consentement. La signature de ce protocole marque une étape importante sur le plan juridique.

Le document prévoit la remise de ces militaires au CICR, avant leur transfert au gouvernement congolais. Le cadre est donc posé. Selon les sources de RFI, des dizaines de mineurs ont déjà été remis au CICR, parmi lesquels certains jeunes combattants.

Questions logistiques

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais l'opération concernant le reste des militaires identifiés reste suspendue à plusieurs conditions. D'abord, des questions logistiques doivent encore être réglées. Et surtout, le transfert ne pourra se faire que si la partie gouvernementale accepte de recevoir ces militaires.

Sur ce point, les sources ne sont pas unanimes au sein du gouvernement. Certaines indiquent à RFI que les listes vont être vérifiées. La question est également discutée dans les échanges en cours en Suisse, entre la RDC et l'AFC/M23.