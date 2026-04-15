Tunisie: Djerba - Le pèlerinage de la Ghriba de retour

14 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le pèlerinage à la synagogue de la Ghriba, à l'île de Djerba (gouvernorat de Médenine), se tiendra cette année du 30 avril courant au 6 mai prochain, a annoncé le comité d'organisation.

Le président dudit comité, Perez Trabelsi, a indiqué, mardi 14 avril 2026, que le pèlerinage est ouvert à tous, qu'ils proviennent de Tunisie comme de l'étranger.

Les préparatifs se poursuivent au niveau de la synagogue, notamment à travers des travaux de peinture, de nettoyage et d'entretien des abords, afin d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, a souligné la même source.

Il a ajouté que la synagogue reste ouverte toute l'année et accueille quotidiennement un nombre important de touristes, rappelant que le nombre de visiteurs entre juin et septembre 2025 a atteint environ 120 mille, entre tunisiens et étrangers.

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Trabelsi a également indiqué que ce lieu de culte a été affecté, à certaines occasions, par des événements ayant impacté le rythme de ce pèlerinage annuel, mais qu'il retrouve à chaque fois son dynamisme, notant qu'environ 7 mille visiteurs ont été enregistrés lors de la saison 2023.

Il a salué les efforts des différentes autorités pour garantir les meilleures conditions de déroulement des rites religieux, réaffirmant que la Tunisie et l'île de Djerba demeurent une terre de tolérance, de coexistence et de paix.

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