Tunisie: Alerte STEG - Coupure d'électricité programmée dans plusieurs quartiers de l'Ariana

Une coupure d'électricité sera programmée, le jeudi 16 avril 2026, de 9h00 à 15h00 dans certains quartiers du gouvernorat de l'Ariana, a annoncé mardi, dans un communiqué, la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), district Ariana,

Cette coupure s'inscrit dans le cadre du programme périodique d'entretien des réseaux de distribution d'électricité, visant à garantir une meilleure qualité de service.

Les zones concernées par cette coupure, sont les suivantes : la délégation de Raoued, la région de Borj Touil (Cité SNIT, Karmet Aziz, les quartiers à proximité de l'école primaire de Borj Touil, ainsi que la route de Borj Touil en direction de Sidi Younes et le lotissement Turki).

La STEG informe les habitants des zones touchées, que le courant électrique sera rétabli progressivement, en fonction de l'avancement des travaux et sans préavis.