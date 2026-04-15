Bénin: Romuald Wadagni promet un mandat présidentiel placé sous le signe de «l'unité nationale»

Au Bénin, c'est via Facebook, le mardi 14 avril au soir, que Romuald Wadagni s'est exprimé pour la première fois depuis sa victoire à l'élection présidentielle de la veille. Dauphin désigné du président sortant Patrice Talon, il est crédité de 94% des suffrages exprimés - une avance que la CENA juge irréversible et a transmise à la Cour constitutionnelle pour les résultats définitifs. Dans ce premier message, le président élu a remercié ses compatriotes, rendu hommage au fair-play de son adversaire Paul Hounkpè, qui totalise un peu moins de 6% des voix, et placé son futur mandat sous le signe du rassemblement.

C'est avec « sobriété » que le président élu a choisi de s'adresser aux Béninois, un terme qu'il revendique lui-même. Dans son message, Romuald Wadagni insiste sur la dimension collective de sa victoire, rapporte notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan.

« C'est avec humilité que j'accueille ce résultat, fruit de l'engagement de Béninoises et Béninois de toutes nos contrées », déclare l'actuel ministre de l'Économie et des Finances. L'ampleur du score est, selon lui, « la manifestation d'un consensus national », dont il dit vouloir tenir compte dans l'exercice de ses futures fonctions.

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Le président élu a également salué son adversaire. Dès lundi, Paul Hounkpè avait reconnu sa défaite et adressé ses félicitations. Un geste que Romuald Wadagni « salue pour son sens républicain ».

Romuald Wadagni évoque l'unité nationale. « Notre plus grande force, dans un monde actuellement instable, réside dans notre unité nationale », ajoute-t-il.

Poursuivre les bases de son prédécesseur

Sur la place de l'Amazone de Cotonou, devenue un point de rassemblement, les attentes sont nombreuses. Beaucoup espèrent que le nouveau chef de l'État poursuive la dynamique engagée sous Patrice Talon.

« Qu'il puisse finaliser les travaux en cours, qu'il tienne ses promesses de campagne », explique un habitant au micro de notre envoyée spéciale à Cotonou, Magali Lagrange. « Trouver des emplois aux jeunes... il y en a, mais il faut encore en créer davantage. Moi-même, je suis sans emploi », confie un autre.

Autre préoccupation : le coût de la vie. « Je souhaite surtout des améliorations pour la santé, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. À cause de l'argent, des gens meurent », déplore un citoyen. « Il faut que chaque Béninois puisse manger à sa faim, trois fois par jour », ajoute un autre.

Pour d'autres, c'est la sécurité qui compte, alors que le nord du Bénin est confronté à la menace terroriste. « Je suis né dans la commune de Kalalé, donc la question de l'insécurité, vraiment, ça nous gêne là-bas. Donc s'il faut renforcer encore les efforts et recruter beaucoup de forces de sécurité, c'est ce que j'aimerais demander encore », indique Salifou, qui a fait le voyage depuis Parakou.

D'autres appellent à une réconciliation nationale. « Il faudrait qu'il fasse asseoir toutes les filles et tous les fils du Bénin, pour que nous tous, on reste ensemble. S'il arrive à faire tout ça, on va rester derrière lui, pas de problème », estime un autre habitant.

Dans un communiqué publié mardi, le parti d'opposition Les Démocrates a félicité le président élu, tout en formulant plusieurs attentes. Il demande notamment « la libération des détenus politiques », « le retour des exilés » et le rétablissement d'un jeu démocratique plus inclusif.