Nigeria: La coalition d'opposition ADC tient sa convention nationale

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Peter Obi, homme politique nigérian
15 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Moïse Gomis

Des centaines de délégués de tout le Nigeria ont convergé à Abuja. Le Congrès démocratique africain (ADC) a bien tenu sa convention nationale mardi 14 avril. Et ce, malgré la suspension pour raison judiciaire prononcée par la Commission électorale indépendante. Principale coalition de l'opposition, cette plateforme regroupe les principaux challengers du président Bola Ahmed Tinubu. Peter Obi ou encore l'ex-vice Président Atiku Abubakar. Et c'est en rang uni que ces opposants ont tenu à se tenir devant leur militant.

À 32 ans, Juliet fait ses premiers pas dans le monde politique du Nigeria. Nouvelle membre de la délégation du Congrès démocratique africain (ADC) de l'État de Rivers, cette avocate pour rien au monde, n'aurait pu renoncer à venir à Abuja.

« Nous faire entendre »

« En organisant ce congrès malgré toutes les tensions, c'est dire non à toutes ces intimidations. Nous nous levons pour nous faire entendre. Cela va donner de l'espoir à l'homme de la rue, car cela montre que l'ADC n'est pas seulement disposée à apporter le changement, mais que ce parti en est capable », explique Juliet.

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Écharpe orange et verte autour du cou, Isaac est lui un transfuge du Congrès des progressistes (APC), et donc, de la majorité présidentielle. Déçu par la gouvernance de Tinubu, ce quinquagénaire ne jure plus que par Peter Obi, l'un des trois favoris à la prochaine primaire de l'ADC.

« Un homme intègre »

« Quel que soit le parti où Peter Obi va, je le suis, parce que c'est un homme intègre, explique Isaac. C'est lui qui m'attire vers la politique. Sinon, j'avais perdu tout espoir. J'avais dit que je ne m'approcherais plus jamais de la politique, mais c'est grâce à Peter Obi que je suis encore là. »

Si le nom « Obi » a bien souvent été scandé, la prochaine primaire de l'ADC s'annonce bien serré. Car les supporters d'Atiku Abubakar et de Rabiu Kwankwoso ont démontré qu'il faudra les séduire pour être leur candidat lors de la présidentielle 2027.

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