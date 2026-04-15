Mauritanie: Paris-Nouakchott - Le président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani chez Emmanuel Macron pour repenser les défis stratégiques du Maghreb et du Sahel

Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ouvre le mercato de la grande offensive diplomatique. Il a entamé ce mardi 14 avril une visite d'État en France, à l'invitation de son homologue Emmanuel Macron, dans un contexte marqué par une recomposition profonde des équilibres géopolitiques en Afrique de l'Ouest, au Sahel et dans l'espace maghrébin.

Ce déplacement intervient à un moment charnière où la présence française dans la région sahélienne connaît une redéfinition stratégique, notamment après le retrait progressif de ses forces militaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

Nouakchott, un acteur clé à la croisée des dynamiques géopolitiques

Dans ce nouvel environnement, la Mauritanie s'impose comme un acteur pivot, à la croisée des dynamiques sahéliennes et maghrébines, et comme un partenaire jugé fiable par Paris en matière de stabilité politique et de coopération sécuritaire.

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L'arrivée du chef de l'État mauritanien à Paris, marquée par un accueil protocolaire de haut niveau, souligne la volonté des deux pays de réaffirmer un partenariat stratégique dans un contexte de concurrence accrue des influences internationales dans la région, notamment celles de puissances émergentes cherchant à renforcer leur ancrage en Afrique.

Les échanges entre les deux dirigeants devraient s'articuler autour des grands enjeux sécuritaires qui traversent le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, en particulier la lutte contre les groupes armés, la gestion des flux migratoires et le renforcement des dispositifs de coopération régionale. La position géographique de la Mauritanie, en interface entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, en fait un acteur clé dans la gestion de ces défis transfrontaliers.

Sur le plan économique, cette visite vise également à repositionner la coopération franco-mauritanienne dans une logique de partenariats renouvelés, en phase avec les priorités de développement de la région. Les discussions devraient porter sur des secteurs structurants tels que : les infrastructures de transport et la transformation numérique, dans un contexte où les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel cherchent à diversifier leurs partenaires et à renforcer leur souveraineté économique.

Au-delà des enjeux bilatéraux, cette visite d'État s'inscrit dans une approche plus large de la France visant à redéfinir ses relations avec l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel et du Maghreb. Elle illustre une volonté d'adaptation à un environnement international en mutation, où les équilibres traditionnels laissent place à de nouvelles dynamiques d'influence, de coopération et de compétition.