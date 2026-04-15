Sénégal: Oumou Kalsome C. Diom promue Directrice Générale de Taiba Tritisation, filiale de la Banque islamique du Sénégal

TAIBA TITRISATION, société de gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances (SGFCTC) agréée sur le Marché Financier Régional de l'UEMOA et filiale de la Banque Islamique du Sénégal, tient sa toute nouvelle patronne. Il s'agit de Madame Oumou Kalsome C. DIOM. Ce choix porté sur cette spécialiste chevronnée de la finance va piloter désormais cette filiale hautement stratégique de la Banque Islamique du Sénégal avec un coup d'accélérateur au développement de la finance islamique dans l'espace UEMOA.

C'est l'ouverture d'une nouvelle phase stratégique pour TAIBA TITRISATION, avec pour ambition de renforcer son positionnement en tant qu'acteur de référence sur le financement structuré et catalyseur du développement de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Dans une volonté affirmée de création de valeur et d'impact, la nouvelle direction s'inscrit dans une démarche de structuration de solutions de financement à forte valeur ajoutée, adaptées aux besoins des États, des institutions et des entreprises. « La finance islamique représente une opportunité stratégique majeure pour nos économies.

À travers TAIBA TITRISATION, nous ambitionnons de proposer des solutions de financement performantes, éthiques et durables, afin de contribuer à l'essor d'un marché financier de plus en plus innovant dans la zone UEMOA. » Oumou Kalsome C. DIOM, Directrice Générale Un leadership expérimenté au service des marchés de capitaux ! Forte de près de 20 années d'expérience, Mme DIOM est une experte reconnue des marchés de capitaux dans l'espace UEMOA. Elle a accompagné avec succès de nombreuses opérations de levée de fonds au bénéfice d'États, d'entreprises et de grandes institutions.

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Diplômée d'un Executive MBA et d'un Master en Management de l'Université Paris Dauphine - PSL, elle incarne un leadership stratégique orienté vers l'innovation, la performance et l'impact. Sa nomination traduit la volonté de TAIBA TITRISATION de renforcer son expertise, accélérer son développement et consolider son rôle sur les marchés financiers régionaux. Un positionnement au coeur des enjeux de financement Adossée à la Banque Islamique du Sénégal, TAIBA TITRISATION bénéficie d'un ancrage institutionnel solide lui permettant d'intervenir à l'interface des marchés financiers et de la finance islamique.

Besoins croissants de diversification

Dans un contexte marqué par des besoins croissants de diversification des sources de financement, la finance islamique s'impose comme une alternative crédible, performante et alignée avec les principes d'une finance éthique. Dans cette perspective, TAIBA TITRISATION entend jouer un rôle central dans le développement du marché des Sukuk au sein de l'UEMOA, à travers : La structuration de Sukuk adaptés aux besoins des émetteurs publics et privés ; L'accompagnement des États et des entreprises dans la mobilisation de financements conformes à la Charia ; L'élargissement de la base d'investisseurs, notamment par l'attraction de capitaux islamiques régionaux et internationaux.

Un engagement renforcé pour un écosystème durable Au-delà de ses opérations, TAIBA TITRISATION ambitionne de contribuer activement à la structuration d'un écosystème solide de finance islamique, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes : régulateurs, institutions financières, investisseurs, États et entreprises. L'objectif est de bâtir un marché crédible, structuré et durable au service du développement économique de la région. À propos de TAIBA TITRISATION TAIBA TITRISATION est une société de gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances agréée sur le Marché Financier Régional de l'UEMOA et filiale de la Banque Islamique du Sénégal. Forte de près de dix années d'expérience, elle s'illustre par la réalisation d'opérations de Sukuk à fort impact (près de 1 000 milliards levés) au bénéfice des États et du secteur privé.

La Banque Islamique du Sénégal (BIS), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement, est la seule banque du Sénégal opérant exclusivement selon les principes de la finance islamique. Elle propose une gamme complète de produits et services bancaires conformes aux principes islamiques, couvrant les besoins tous les agents économiques de la population, particuliers, entrepreneurs, TPE, PME et grandes entreprises. La BIS, qui détient le 3ème plus grand réseau d'agences au Sénégal, occupe la 3ème place du secteur sur une trentaine de banques en parts de marché cumulés et a injecté près de 500 milliards dans le financement aux entreprises.