Maroc: La récupération de Tarfaya, une étape phare dans le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume

Le peuple marocain et la famille de la résistance et des anciens membres de l'Armée de libération célèbrent, ce mercredi, avec fierté et dans un climat de forte mobilisation, le 68e anniversaire du retour de la ville de Tarfaya à la mère patrie, une étape phare dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume et de consolidation de l'unité nationale.

Cet événement historique a marqué le début du processus de libération des autres parties du territoire national sous occupation étrangère.

En effet, le colonialisme avait divisé le Maroc en plusieurs zones d'influence, espagnole dans le Nord et le Sud, française dans le Centre, tout en soumettant Tanger à un statut international.

Cette situation a compliqué le processus de parachèvement de l'indépendance du Royaume pour laquelle le Trône et le peuple ont consenti d'énormes sacrifices, qui ont été couronnés par le retour au pays de Feu SM Mohammed V et de l'Auguste Famille Royale à la mère patrie, le 16 novembre 1955.

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La fin du protectorat n'a été que le début de l'épopée du "Grand Jihad" pour l'édification d'un Maroc nouveau, dont l'une des priorités était la libération des autres territoires occupés. C'est dans ces conditions qu'en 1956, l'Armée de libération s'est mobilisée pour libérer les parties sud du territoire national sous occupation espagnole.

De même, le discours prononcé par Feu SM Mohammed V à M'Hamid El Ghizlane, le 25 février 1958, en présence de représentants des tribus du Sahara marocain, a été décisif quant à la détermination du Maroc à aller de l'avant dans le recouvrement de ses provinces spoliées.

Grâce à la perspicacité du Père de la Nation et à la symbiose entre le peuple et le Trône, le Maroc a pu récupérer Tarfaya en 1958, inaugurant une étape déterminante dans le combat national pour le parachèvement de l'intégrité territoriale et la consolidation de l'unité nationale.

Persévérant sur la même voie, le Royaume, sous la conduite éclairée de Feu SM Hassan II, a pu récupérer Sidi Ifni en 1969. Le combat se poursuivit sans relâche jusqu'en 1975, année de la Marche Verte pour le recouvrement des provinces du Sud du Royaume.

Cette dernière victoire est venue à point nommé couronner la lutte héroïque menée par les Marocains. En effet, le drapeau national a été hissé le 28 février 1976 dans la ville de Laâyoune, sonnant le glas de la présence coloniale au Sahara marocain.

Une autre étape cruciale dans ce processus de parachèvement de l'intégrité territoriale a été le retour d'Oued Eddahab, le 14 août 1979, dans le giron de la nation.

Sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc accélère aujourd'hui son élan de mobilisation pour défendre son intégrité territoriale, tout en réaffirmant au monde entier sa ferme volonté d'oeuvrer à mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Cette dynamique de développement dans les provinces du Sud a été confortée par la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud par plusieurs pays et le soutien international croissant au plan d'autonomie, qui a été entériné par l'adoption de la Résolution historique 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Pour commémorer cet événement phare de l'histoire du Maroc, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération (HCAR) organisera, ce mercredi, un meeting au siège de la province de Tarfaya.

Cette rencontre prévoit notamment un hommage à des anciens combattants et la remise d'aides financières aux membres de la famille de la résistance.

Afin de commémorer cette épopée nationale, plusieurs événements et activités à caractère éducatif et culturel axés sur l'hommage à la mémoire historique sont prévus dans l'ensemble des délégations régionales et provinciales et des bureaux locaux du HCAR, ainsi que dans les espaces de mémoire historique, de la résistance et de la libération.