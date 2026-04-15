Afrique: Cinq projets sélectionnés pour participer au Marché international du film d'animation d'Annecy

14 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé la sélection de 5 projets de films d'animation appelés à participer au Marché international du film d'animation d'Annecy, prévu du 23 au 26 juin 2026, dans le cadre de la 50e édition du Festival international du film d'animation d'Annecy.

A l'issue du processus de sélection, ont été retenus le court métrage "Fati la poule" de Ilias Khlifat, le long métrage "Loucham" de Samia Zerrou, la série "Mini Maestro" de Yassine Lahrichi, le court métrage "Señor Braga" de Lamisse Khairat, et le long métrage "Ziryab- Strings Of Time" de Ghita Amrati, précise le CCM dans un communiqué.

Un appel à projets a été lancé à destination des professionnels marocains porteurs de projets en cinéma d'animation, afin d'identifier des projets prometteurs et de leur offrir une visibilité à l'international, à travers des sessions de présentation de projets "Pitch" organisées dans le cadre du Marché international du film d'animation, qui constitue l'un des rendez-vous majeurs de l'industrie mondiale du cinéma d'animation, indique la même source.

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A la clôture des candidatures, 25 projets ont été enregistrés, couvrant des longs métrages, des courts métrages ainsi que des séries, tous conformes aux conditions de participation. Ces projets ont été examinés en vue de sélectionner ceux qui représenteront le Maroc lors de cet événement.

L'évaluation et la sélection ont été confiées à un comité composé de professionnels reconnus du secteur, comprenant Sofia Khyari, réalisatrice, productrice et distributrice spécialisée en cinéma d'animation, Mohamed Beyoud, chargé de l'audiovisuel et du cinéma à l'Institut français du Maroc, et ancien directeur artistique du Festival international du cinéma d'animation de Meknès, et Tariq Khalami, représentant du CCM.

Les porteurs des projets sélectionnés auront l'opportunité de présenter leurs travaux devant des professionnels internationaux spécialisés, lors d'une session de présentation Pitch dédiée aux projets marocains.

A travers cette initiative, le CCM poursuit son engagement en faveur du développement du cinéma d'animation national, en accompagnant les talents et en facilitant leur accès aux plateformes internationales de création, de production et de diffusion, conclut le communiqué.

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