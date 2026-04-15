Tunisie: Ligue des champions/L'EST perd la manche aller face à Mamelodi Sundowns - L'art de passer à côté

N'ayant pas su exploiter leurs moments forts durant la première mi-temps, les « Sang et Or » ont encaissé un but au début de la seconde période de jeu. Un retard qu'ils n'ont pas su rattraper malgré toute leur bonne volonté.

Le football est parfois cruel : on ne gagne pas forcément un match même si on a été le plus dangereux ou le meilleur sur le terrain. L'équipe, qui ne sait pas exploiter ses moments forts du match, risque de passer à côté. Et c'est ce qui s'est passé pour l'Espérance de Tunis qui a perdu dimanche soir face à une formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns qui n'était pas la plus dangereuse sur le terrain, mais qui a géré intelligemment les débats.

Prudent comme à son habitude, Miguel Cardoso a opté pour le repli rapide en phase défensive, créant le surnombre dans sa moitié du terrain. On comptait huit à neuf joueurs en surface de réparation quand les « Sang et Or » attaquaient. Du coup, il fallait faire preuve d'ingéniosité pour exploiter le peu d'espaces de manoeuvre laissés par les Sud-Africains.

Florian Danho, poteau maudit !

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Au vu de leur bonne entame du match, rien ne présageait à ce que les Espérantistes concèdent la défaite. A peine un quart de jeu et voilà Mohamed Ben Hmida qui monte à l'attaque, mais au moment de terminer le travail, il voit sa frappe interceptée par Ronwen Williams. Par ailleurs, le portier sud-africain a constitué un grand rempart pour son équipe. Ceci dit, Florian Danho, qui a pesé lourdement sur la défense sud-africaine, a été malchanceux à deux reprises en première mi-temps.

Une première fois quand son centrage de la droite a été intercepté par le gardien de but adverse et une deuxième fois quand son puissant tir s'est écrasé sur le poteau gauche. En somme, trois grosses occa- sions nettes non exploitées par les « Sang et Or » en première mi-temps, qu'ils ont fini par regretter par la suite.

En cinq minutes chrono

Au début de la seconde mi- temps et alors qu'on s'attendait à ce que les Espérantistes, plus entreprenants et surtout beaucoup plus dangereux, concrétisent leur supériorité sur le terrain, les Sud-africains parviennent à les renverser en cinq minutes. A la 47', Béchir Ben Saïd, auteur d'une jolie parade, efface un but tout fait. Mais il ne peut rien cinq minutes après face à la reprise de la tête de Brayan Leon. La réplique des « Sang et Or » ne s'est pas fait attendre et l'entrée simultanée de Jacques Diarra et Aboubacar Diakité, respectivement à la place de Yan Sasse et Kouceila Boualia, a été payante.

Quatre minutes à peine après son entrée, Diakité parvient à mettre la balle dans les filets d'une reprise de la tête sur la dernière ligne. Un but qui lui a été malheureusement refusé après recours à la VAR, l'arbitre estimant que la réalisation de Diakité a été précédée par une faute de Hamza Jelassi sur le gardien de but, Ronwen Williams. Le refus du but de Diakité a sonné comme une douche écossaise pour les hommes de Patrice Beaumelle qui ont eu beau essayer de revenir dans le match, ils ont perdu l'essentiel de leurs repères.

Patrice Beaumelle : « Rien n'est encore joué »

En conférence de presse d'après-match, Patrice Beaumelle, bien que déçu, reste optimiste en prévision de la manche retour : « Je suis très déçu, pas seulement par la défaite, mais surtout parce que le score ne reflète pas la physionomie du match. Nous avons été plus agressifs, plus engagés, et nous avons réussi à nous procurer plusieurs occasions nettes. Nous avons mis en difficulté l'adversaire à plusieurs reprises, mais nous sommes tombés sur une défense solide.

Nous avons même marqué un but qui a été refusé, et je regrette que la vérification ait pris autant de temps, car cela a cassé notre dynamique à un moment où nous mettions une forte pression », a déclare le coach « sang et or » avant de poursuivre : « Rien n'est joué à ce stade : aucune équipe n'est qualifiée, ni éliminée. La qualification se décidera après le match retour à Pretoria, où nous devrons impérativement être plus efficaces et plus réalistes. Je reste totalement confiant dans la capacité de mes joueurs à réagir et à aller chercher la qualification à Pretoria ».