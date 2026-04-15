Tunisie: Affaire Bessais/Zghidi - La cour d'appel de Tunis reporte l'examen au 28 avril 2026

14 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle de la cour d'appel de Tunis a décidé, ce mardi, de reporter l'examen de l'affaire impliquant les journalistes Borhene Bessais et Mourad Zghidi à l'audience du 28 avril 2026, et ce suite à une demande de la défense. La juridiction a également rejeté les demandes de mise en liberté, selon une source judiciaire citée par l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Pour rappel, la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis avait condamné, le 22 janvier 2026, les deux journalistes à trois ans et demi de prison chacun, pour des accusations liées à la fraude fiscale et à des infractions de nature financière. Les deux prévenus ont interjeté appel de ce jugement.

L'affaire reste donc en cours d'examen devant la juridiction d'appel, dans l'attente de la prochaine audience fixée fin avril.

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