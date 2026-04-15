Tunisie: Accord Tunisie/Italie - Voici les profils recherchés par les entreprises italiennes

La Tunisie et l'Italie ont signé, lundi 13 avril 2026, une convention de coopération dans le domaine de l'emploi entre l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (ANETI) et l'Agence italienne pour l'emploi. Cet accord, d'une durée de cinq ans, vise à organiser et sécuriser la mobilité de la main-d'œuvre tunisienne qualifiée vers le marché du travail italien.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a précisé dans une déclaration accordée aux médias que le nombre d'offres d'emploi dépendra directement des besoins exprimés par les entreprises italiennes.

Selon le mécanisme prévu, les entreprises italiennes transmettront leurs besoins à l'agence italienne de l'emploi, qui les acheminera ensuite vers l'ANETI. Cette dernière se chargera de publier les offres, d'ouvrir les candidatures et de procéder à la sélection des postulants.

L'accord prévoit également un important volet de formation destiné aux candidats retenus. Le ministre a indiqué que l'Agence tunisienne de la formation professionnelle assurera l'encadrement des bénéficiaires, aussi bien sur le plan technique que linguistique et culturel.

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Les formations incluront notamment la langue et la culture italiennes, ainsi que des modules relatifs à la santé et à la sécurité au travail, afin de faciliter l'intégration des travailleurs dans leurs futurs environnements professionnels.

Un accompagnement global et une protection des candidats

Par ailleurs, le directeur général de l'ANETI, Hatem Dahman, a souligné que cet accord vise à garantir un parcours clair et structuré pour la mobilité des travailleurs tunisiens spécialisés vers l'Italie.

Il a précisé que les offres d'emploi seront publiées sur la plateforme de l'agence, permettant aux jeunes de déposer leurs candidatures tout en bénéficiant d'un accompagnement technique et administratif.

Cet accompagnement comprend la valorisation des compétences, le développement de compétences de vie, la formation linguistique et culturelle, ainsi que l'aide à la constitution des dossiers et la préparation des documents nécessaires.

Hatem Dahman a également indiqué que l'accord, qui s'étend sur cinq ans, débutera dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en fonction des besoins des entreprises italiennes.

Il a insisté sur le fait que les accords conclus par la Tunisie dans le domaine de l'emploi visent également à protéger les jeunes contre les risques de fraude et d'exploitation, tout en encadrant leurs déplacements à l'étranger et en favorisant une dynamique de migration circulaire.

Une reconnaissance des compétences tunisiennes

Le responsable a enfin souligné que la partie italienne reconnaît la qualité de la main-d'œuvre tunisienne, notamment grâce au système de formation professionnelle en Tunisie, qui assure une forte capacité d'intégration sur le marché du travail international.

L'accord garantit en outre la transparence des offres et un encadrement visant à assurer des salaires équitables et à préserver la dignité des candidats, selon les autorités tunisiennes.