Afrique: La Tunisie veut transformer Ras Jedir en corridor continental vers l'Afrique

Le poste-frontière de Ras Jedir est appelé à devenir un corridor continental majeur reliant la Tunisie à l'hinterland africain, dans le cadre d'un projet de transformation soutenu par des mécanismes de coopération régionale et continentale, a indiqué le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Tunisie à Tripoli, Mohamed Habib Sassi.

Intervenant mardi 14 avril 2026 sur la Radio nationale, il a précisé que ce projet s'inscrit dans une dynamique de rapprochement avec des organisations telles que le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), avec pour objectif de renforcer l'intégration économique entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie, tout en facilitant l'accès aux marchés africains.

Selon lui, le projet est actuellement en cours de réalisation et bénéficie d'un suivi attentif au plus haut niveau. Sa mise en service est envisagée à l'horizon 2029, et devrait constituer un tournant dans le développement des échanges commerciaux entre les pays du Maghreb et le reste du continent africain. Il devrait également jouer un rôle de levier économique, notamment pour le développement des régions du sud tunisien.

Des relations tuniso-libyennes en constante diversification

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable diplomatique a également mis en avant la qualité et la profondeur des relations tuniso-libyennes, marquées par une coopération multidimensionnelle et une intensification continue des échanges à travers une dynamique diplomatique soutenue.

Il a souligné par ailleurs la présence significative de la communauté tunisienne en Libye, estimée à environ 45 000 résidents, dont près de 2 500 binationaux. Cette communauté est active dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment la banque, l'ingénierie, l'assurance et les services liés à l'industrie pétrolière.

Évoquant le volet politique, Mohamed Habib Sassi est revenu sur la récente visite du ministre tunisien des Affaires étrangères à Tripoli les 10 et 11 avril 2026. Cette mission a permis de consolider le dialogue bilatéral à travers plusieurs rencontres de haut niveau, notamment avec le chef du gouvernement d'unité nationale libyen Abdelhamid Dbeibah et le ministre libyen des Affaires étrangères Taher Al-Baour. Une rencontre a également été organisée avec la communauté tunisienne établie à Tripoli.

Sur le plan économique, il a enfin rappelé la participation de la Tunisie au salon « Libya Food », organisé du 29 mars au 1er avril 2026 en Libye. Cette présence a suscité un fort intérêt auprès des professionnels du secteur et a permis de renforcer la visibilité des produits tunisiens, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de partenariat avec les acteurs économiques libyens.