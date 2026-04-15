Tunisie: Parution du 'Dictionnaire des féministes - Un siècle de féminisme au pays

Le Dictionnaire des féministes : Tunisie, un siècle de féminisme, ouvrage collectif dirigé par l'historienne Dalenda Larguèche, est publié en mars 2026 aux éditions Santillana (Tunis). Ce volume de plus de 796 pages propose une exploration détaillée du mouvement féministe en Tunisie, de ses débuts au début du XXe siècle jusqu'à l'année 2011.

Ouvrage de référence, ce dictionnaire compile des notices biographiques et thématiques, documentant un siècle de luttes et d'engagements. Dans l'introduction, Dalenda Larguèche écrit : « Le féminisme tunisien a façonné le destin du pays, porté par des générations de femmes qui ont lutté pour l'égalité des droits et la justice sociale. »

Elle souligne que, malgré leur rôle central, les combats et victoires des féministes ont souvent été « relégués dans l'ombre des récits officiels ». L'objectif de cet ouvrage est de mettre en lumière ces trajectoires souvent invisibilisées et de contribuer à la construction d'une mémoire partagée de l'histoire de la Tunisie.

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À travers une approche plurielle, l'ouvrage illustre la diversité des féminismes tunisiens -- réformistes, institutionnels ou autonomes -- et souligne leur enracinement dans le contexte national. Sous la direction d'un comité scientifique composé des expertes Asma Nouira, Fathia Saïdi et Souad Triki, le projet retrace les parcours de nombreuses figures influentes. Parmi elles figurent des personnalités telles que l'historienne et ancienne ministre Latifa Lakhdar, la militante et membre de l'Assemblée constituante Khadija Benhassine, ainsi que de nombreuses intellectuelles, syndicalistes et artistes ayant contribué à la dynamique sociale et politique du pays.

Une image marquante du livre illustre la participation des femmes tunisiennes aux élections municipales de 1957, un moment clé dans la reconnaissance de leurs droits politiques. Cette photographie témoigne de l'engagement précoce et de l'impact des Tunisiennes sur la scène publique.

La dernière partie de l'ouvrage met l'accent sur l'importance de préserver cette mémoire et de l'intégrer pleinement dans les récits historiques nationaux. Dalenda Larguèche conclut : « Ce dictionnaire s'inscrit dans un projet collectif visant à affirmer qu'il n'y a pas d'histoire de la Tunisie sans les femmes. » Enrichi d'une bibliographie exhaustive, l'ouvrage constitue une ressource importante pour les chercheurs ainsi que pour tous ceux désireux de mieux comprendre l'apport des femmes à l'histoire nationale.

Le Dictionnaire des féministes est désormais disponible en librairie, offrant aux lecteurs une occasion unique de découvrir l'importance du féminisme dans l'histoire de la Tunisie.