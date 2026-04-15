Tunisie: Démantèlement d'un réseau féminin de trafic de drogue ciblant les jeunes à Djebel Lahmar

14 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les agents et cadres de la zone de sécurité nationale de l'Omrane ont démantelé, avant-hier, un réseau composé de femmes impliquées dans le trafic de stupéfiants dans la région de Djebel Lahmar, en flagrant délit.

Lors de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi des quantités importantes de cocaïne et de cannabis (zatla), ainsi qu'une balance électronique et des sommes d'argent provenant de ce trafic illicite.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le réseau était actif dans la distribution de drogues, notamment en milieu scolaire et auprès des jeunes de la région, contre des montants variables.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les ramifications éventuelles de ce réseau et d'identifier d'autres éventuels complices impliqués dans cette activité criminelle.

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