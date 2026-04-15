Afrique: Haute technologie - La Tunisie brille à un concours mondial et décroche sa place à la finale en Chine

Tunis — La Tunisie s'est distinguée, lors de la phase régionale de la 10 édition de la "Huawei ICT Competition", en réussissant, pour la troisième année consécutive, à qualifier trois équipes pour la finale mondiale prévue en juin 2026 à Shenzhen, en Chine.

L'édition 2025-2026 a mobilisé plus de 600 candidats à l'échelle nationale dès septembre, avant qu'un processus de sélection rigoureux, ponctué par des épreuves préliminaires et nationales en février, ne retienne neuf étudiants pour représenter le pays face à des participants issus de treize pays de la région.

Dans la catégorie "Network Track", l'équipe composée d'Adem Marzouki (De l'Université privée des Technologies Tekup), Ahmed Ben Rahma (de l'École Nationale des Sciences de l'Informatique) et Sourour Kraiem (Tekup), encadrée par Kmar Thâalbi, a remporté le Grand Prix face à 22 équipes concurrentes.

De son côté, l'équipe "Computing Track", formée par Aziz Zouaghia (De l'Université privée Esprit), Montaha Mzoughi (Tekup) et Mohamed Ali Melah (Tekup), sous la supervision du coach Aymen Tangara, s'est distinguée en décrochant le Premier Prix devant 15 équipes.

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Enfin, dans la catégorie "Cloud Track", Nermine Ahmadi, Ahmed Ben Mohamed et Nour Houda Zaabi (Tekup), également encadrés par Aymen Tangara, ont obtenu le troisième prix face à 22 équipes, confirmant le niveau élevé des compétences tunisiennes à l'échelle régionale.

Ces équipes représenteront la Tunisie lors de la finale mondiale, ultime étape de cette compétition internationale visant à promouvoir l'excellence académique et l'innovation technologique. À travers la "Huawei ICT Competition", les participants bénéficient d'un encadrement assuré par des experts certifiés, ainsi que d'un accès à des formations avancées, des ateliers pratiques et des laboratoires spécialisés.

Ce programme permet aux étudiants de renforcer leurs compétences dans des domaines de pointe tels que la 5G, l'intelligence artificielle, le cloud computing et la cybersécurité, contribuant ainsi à consolider la position de la Tunisie en tant que vivier de talents numériques en Afrique du Nord.

Lancée en 2015, la "Huawei ICT Competition" a déjà attiré des centaines de milliers d'étudiants issus de milliers d'universités à travers le monde, s'imposant comme une plateforme mondiale d'échange des savoirs et de préparation des jeunes talents aux métiers du numérique.