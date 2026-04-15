Tunisie: Intempéries - Le nord du pays placé en vigilance orange

Tunis — Les gouvernorats du Grand Tunis, Nabeul, Bizerte, Béjà et Jendouba ont été placés en vigilance orange par l'Institut national de la météorologie (INM) en raison des perturbations météorologiques prévues. La vigilance orange signifie que des phénomènes dangereux sont prévus dans ces régions et qu'il faut être très vigilants.

La vigilance jaune a été, par ailleurs, attribuée à 10 autres gouvernorats à savoir Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Siliana, le Kef, Kasserine, Kairouan, Sidi Bouzid et Sfax.

L'INM qui a actualisé, mercredi, sa carte de vigilance, prévoit, des pluies orageuses et parfois intenses avec des quantités localement importantes et des chutes de grêle par endroits. Des vents forts dépassant temporairement 70 km/h en rafales et sous orages sont également attendus.

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D'après l'INM, les fortes précipitations attendues sont susceptibles de perturber les activités humaines de façon parfois importante. Les conditions de circulation peuvent être localement difficiles. Les cumuls importants de précipitation sur des courtes durées, peuvent provoquer des crues inhabituelles, des oueds et des fossés et dans les zones habituellement inondables, avec des risques de débordement des réseaux d'assainissement. Des coupures d'électricité peuvent aussi se produire.

L'INM recommande ainsi de se renseigner de la situation météorologique et de faire preuve de vigilance, avant d'entreprendre un déplacement. Il a également appelé à la prudence face aux conditions de circulation pouvant être difficiles et à prendre les précautions d'usage dans les zones habituellement inondables. L'institut a aussi appelé à se tenir informés, à suivre les consignes de sécurité et à ne descendre en aucun cas dans les sous-sols durant l'épisode pluvieux.

La vigilance météorologique vise à attirer l'attention de tous sur les dangers potentiels d'une situation météorologique. Elle est, également, destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes d'intervention et les professionnels et structures de santé. Une carte de vigilance est actualisée au moins deux fois par jour à 7h et 17h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs gouvernorats dans les prochaines 24 heures.