Cameroun: Le message de paix du Pape Leon XIV vient-il exorciser le pays ?

Le souverain pontife entame ce jour (15/04/2026, ndlr) une visite de 4 jours au Cameroun.

Au-delà de son caractère apostolique, les Camerounais de toutes les obédiences religieuses et politiques fondent des espoirs et des attentes profondes de l'Évêque de Rome.

L'annonce de la visite du Pape Léon XIV au Cameroun par le cabinet civil de la Présidence du Cameroun a créé une onde de choc auprès de la population.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette nouvelle a traversé le Cameroun de part en part et ne s'est pas limité à la seule sphère de l'Eglise Catholique qui est au Cameroun. Les barrières Religieuses ont été brisées parce que « Nous avons les mêmes problèmes au Cameroun : les conflits dans les Régions Septentrionales et anglophones, le marasme économique, la criminalité et l'insécurité, la crise politique née de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 » Repris de l'opinion publique.

Dans les Régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest en proie aux velléités sécessionnistes par exemple, la situation est plutôt alarmante : plusieurs milliers de morts du côté des forces de défense et de sécurité comme des séparatistes le tissu social fortement entamé.

A l'instar du grand Dialogue National organisé par Yaoundé pour trouver une solution au problème et les tentatives de l'Eglise Catholique notamment pour ramener la paix, rien n'y fit. Face à cet imbroglio politico-socio-économique, faut-il se faire bonne conscience ? Les Chrétiens Catholique de la Cathédrale SS Pierre et Paul de Douala pensent à l'unisson « ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu »

Aussi, le séjour du chef de l'Eglise Catholique est une occasion de lever les prières vers le très haut avec l'intercession de celui que l'Abbé Tchoumbou précise « le Pape perçu comme représentant de Dieu sur terre ».

Durant son séjour en terre camerounaise, le Pape Léon XIV mènera des activités apostoliques diverses, au nombre desquelles, un office religieux dans chacune des villes visitées, des rencontres avec des Evêques et autres responsables de l'Eglise, ainsi que des fidèles catholiques et des personnalités de la société civile. Avec en prime trois messes à Yaoundé, Douala et Bamenda en vue de « mettre la paix dans notre pays » comme c'est le voeu de tous. Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala reste d'ailleurs confiant « Je me sentirai très mal à l'aise qu'après cette visite rien ne change et que nous restons au même niveau »