Madagascar: Atsimo Andrefana - Des candidats interdits au bac pendant 5 ans

15 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliiva

L'université de Toliara annonce dans un communiqué officiel le conseil de discipline du baccalauréat 2025. Le conseil a relevé trente-huit cas de fraude, dont vingt cas de fraudes « simples», relatives à la possession de documents et matériel non autorisés. Six cas de substitution de candidature et douze cas d'utilisation de téléphones portables durant les épreuves sont également annoncés.

Des sanctions s'appliquent ainsi à des étudiants et à des personnels ayant commis des infractions durant l'examen du baccalauréat 2025. Cinq ans d'interdiction de se présenter à l'examen du baccalauréat pour les candidats qui se sont fait remplacer et pour les personnes ayant assuré la substitution de candidature. Cinq ans d'interdiction également pour tout candidat surpris en possession d'un téléphone portable lors des épreuves. Un an d'interdiction pour les candidats en possession de documents écrits.

Par ailleurs, le conseil de discipline du 8 avril dernier décide l'exclusion et l'interdiction de résider sur le campus universitaire, avec interdiction d'inscription et de réinscription pendant cinq ans dans toutes les universités de Madagascar pour les étudiants de l'université de Toliara impliqués dans des cas de substitution de candidature. Les enseignants ayant attribué des notes non conformes aux barèmes officiels sont interdits définitivement de participer aux corrections du baccalauréat. La décision a été envoyée à toutes les universités publiques du pays.

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