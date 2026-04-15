Madagascar: Concertation nationale - Le Chef de l'État admet un retard

Selon le colonel Randrianirina, la concertation des jeunes est le début des séries de concertations selon le chronogramme de la Refondation. Un processus dont il reconnaît un retard de démarrage.

Mea culpa. C'est ce qu'a fait le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, durant son discours d'ouverture de la concertation des jeunes, au Centre de conférences international (CCI), Ivato, hier. Un mea culpa qu'il a fait pour reconnaître le retard du démarrage du processus de concertation nationale.

Faisant probablement référence de manière indirecte aux faits d'actualité de ces derniers jours, le locataire d'Iavoloha déclare : « J'ose affirmer que je ne dévie pas des aspirations pour lesquelles je me suis dressé. » Avant cela, il a souligné que c'est durant les concertations nationales « que nous pourrions procéder à tous les changements auxquels nous aspirons ».

Comme pour répondre à la Gen Z qui l'accuse d'avoir renié les revendications des manifestations de l'année dernière, l'officier supérieur ajoute alors : « La seule chose sur laquelle je présente mes excuses à la population et à vous les jeunes qui avez lutté à nos côtés, est le retard du commencement de la concertation nationale. Puisque la concertation nationale est le socle de la refondation de la République de Madagascar. »

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Effectivement, une cérémonie désignée comme celle qui devait donner le top départ de la concertation nationale s'est tenue au CCI Ivato, le 10 décembre. Depuis, plus rien. En début d'année, la ministre chargée de la Refondation a présenté une ébauche de chronogramme en soutenant que la concertation devra être bouclée avant la fin de cette année.

Changement de plan

La proposition de chronogramme présentée par maître Hanitra Razafimanantsoa, ministre chargée de la Refondation, prévoit que les trois premiers mois de l'année sont destinés à la phase de préparation. Ensuite, les deux mois suivants seront destinés aux concertations au niveau des fokontany. Les deux mois suivants seront pour les concertations au niveau des communes. Ensuite, un mois est prévu pour les concertations régionales.

La concertation au niveau national était prévue durant le dernier mois de cette année. Il y a pourtant eu un changement de plan avec le Programme de la Refondation de la République, remis à la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) le 28 février. Le document prévoit des séries de concertations thématiques dont la première devrait être celle sur la refondation de la gouvernance électorale pour les mois d'avril et mai.

Ensuite, le Programme indique qu'une concertation sur la refondation des institutions de la République devrait se dérouler en juin et en juillet. Et la concertation à tous les niveaux devrait se tenir de juillet à décembre.

« Les échéances de mise en oeuvre du processus de la Refondation, déterminées dans les quatre phases d'activités inscrites dans le présent Programme (...) sont susceptibles de révision en fonction des changements imposés par la conduite des affaires nationales », prévoit toutefois le document.

À entendre le discours du locataire d'Iavoloha, hier, il y aurait eu, entre-temps, un changement de plan, autant dans les thématiques que dans l'agencement des différentes concertations. Selon ses dires, la concertation des jeunes ouverte officiellement hier « marque le début de la concrétisation du chronogramme de la concertation nationale pour la refondation de la République de Madagascar ».

S'adressant à la ministre Razafimanantsoa, le Chef de l'État recommande que la concertation nationale, proprement dite, se tienne le plus rapidement possible. À l'entendre, le début souhaité serait en juin prochain. Et que la concertation dure au plus tard six mois, « afin que nous puissions organiser le plus rapidement possible les élections», soutient le colonel Randrianirina.