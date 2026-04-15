Congo-Brazzaville: Beauté et élégance - Journée portes ouvertes pour Motse Akanati Créations

Pour l'accélération de la mise en valeur des créations multiformes made in "Yolande Motse Akanati", invitation est lancée pour venir en immersion à la Journée portes ouvertes par Motse Akanati Créations.

À ce jour, au bout de 43 ans d'existence, Motse Akanati Créations, c'est le reflet de la Congolaise photographe-écrivaine, artiste, styliste, modéliste et parfumeuse qui, dès ses débuts, l'a baptisée de son nom, Yolande Motse Akanati. Au service des métiers de la beauté et de l'élégance, elle regorge d'une panoplie de collections, de gammes de produits cosmétiques et, surtout, propose un catalogue de programmes de formation lui permettant ainsi d'être toujours fin prête à transmettre les savoirs et savoir-faire acquis au fil des expositions à travers le monde.

Pour le 25 avril prochain, à l'aéroport Maya Maya, de 11 h à 17h, à l'Espace Bantu-Zone arrivée, les visiteurs pourront découvrir des vêtements mixtes, des bijoux colorés, des parfums, des tableaux. Dans une configuration identique que lors de la Semaine africaine dans l'enceinte de l'Unesco à Paris, une exposition présentera tous ces produits conçus dans le respect des normes environnementales. Ils prônent également l'identité et la valeur de l'Afrique en général, et plus particulièrement du bassin du Congo, avec, par exemple, l'utilisation du raphia et du tissu wax de façon chic et originale. En parallèle, des ateliers permettront d'acquérir les bonnes pratiques en coiffure, en mannequinat et également dans le cadre de la confection. Une lecture de poésie est prévue.

Entre tradition et modernité, cette Journée aux vastes choix caresse l'objectif d'accélérer le partage d'expérience avec la jeune génération, de permettre la mise en place d'îlots de créateurs susceptibles de développer une gamme cosmétique propre au bassin du Congo, et de valoriser les matériaux de la sous-région ainsi que les plantes en vue de développer une approche multifactorielle sur la conception de produits cosmétologiques. Les jeunes pourront également être initiés à la culture par le conte trait d'union entre les générations.

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