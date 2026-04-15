Sénégal: L'ambassadeur Paul Benoit Barka Sarr visite le stand du pays au MASA

L'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Paul Benoit Barka Sarr, a visité, mardi en fin de matinée, le stand du Sénégal à la 14e édition du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa), se félicitant de l'intérêt que le pays accorde à la culture à travers la participation de la délégation sénégalaise à cette manifestation (11-18 avril).

Arrivée aux environs de 13 heures au palais de la Culture de Treichville, dans le bâtiment central abritant le stand du Sénégal, le diplomate a été accueilli par le directeur des arts, Hugues Diaz, les artistes et acteurs culturels présents à cette édition. "Je voudrais d'abord vraiment féliciter la délégation. Vous avez très bien représenté le Sénégal avec une très forte délégation", a-t-il dit, ajoutant que cela montre tout l'intérêt que le Sénégal accorde à la culture et aux acteurs culturels.

"Quand on raisonne en termes d'arts du spectacle, cela signifie simplement qu'il ne faut pas dissocier culture et développement", a souligné M. Sarr. Il a souligné que la Côte d'Ivoire et Sénégal sont désormais engagés dans des stratégies de transformation structurelle de leur économie, de leur société et de leur culture. Cela justifie, à ses yeux, la participation du Sénégal au Masa, un rendez-vous de dimension mondiale, a-t-il relevé. "C'est une source de fierté pour nous de voir une délégation sénégalaise [d'un tel niveau]", a ajouté l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire.

Paul Benoit Barka Sarr a signalé que les deux pays sont liés par un programme de benchmarking bilatéral à travers lequel onze secteurs sont visés dont ceux des grands événements et du spectacle. "Nous sommes très contents et très fiers, parce que vous arrivez à un moment où nous entrons de plain-pied dans la mise en œuvre de ce programme conjoint. Nous vous disons toute notre satisfaction", a-t-il ajouté, en remerciant, par la même occasion, les autorités ivoiriennes pour l'organisation de cet évènement.

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M. Sarr a félicité les artistes qui, dit-il, "ont une mission à accomplir", non seulement au Sénégal, mais dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, affirmant que "c'est la culture qui va mieux unir les Africains". Le directeur des arts a remercié la Côte d'Ivoire pour l'accueil, mais surtout pour avoir mis gracieusement un stand à la disposition du Sénégal "Je tenais à remercier nos frères de la Côte d'Ivoire pour l'accueil. Nous sommes là avec une diversité d'expressions que le Sénégal présente. Nous portons aussi la promotion de la destination Sénégal en tant que ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme", a-t-il dit