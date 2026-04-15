Sénégal: Réforme des pôles territoriaux - Le Premier ministre exige une feuille de route stabilisée à court terme

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a appelé à une stabilisation rapide de la réforme des pôles territoriaux, mardi, à l'issue d'une réunion technique de restitution des travaux du comité de pilotage (COPIL), consécutive à une retraite tenue du 13 au 15 janvier dernier.

"Il nous faut, dans les prochaines semaines, revenir avec une proposition permettant de stabiliser la réforme des pôles territoriaux, en tenant compte de sa nécessaire articulation avec le commandement territorial", a exhorté le chef du gouvernement dans sa déclaration finale, au terme de cette rencontre technique ayant duré plus de trois heures. Le Premier ministre a indiqué que le déploiement de l'ensemble des pôles territoriaux interviendra prochainement, tout en soulignant la nécessité de disposer, au préalable, d'outils opérationnels à court et moyen terme.

Les travaux du COPIL, présidés par le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, ont permis de dégager des orientations autour de plusieurs enjeux majeurs, dont les compétences et le statut des pôles, ainsi que leur architecture institutionnelle. La rencontre de restitution s'inscrit dans une dynamique de consolidation des conclusions du COPIL, en vue d'une meilleure structuration de l'action territoriale et du renforcement de la gouvernance locale.