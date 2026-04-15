Sénégal: Daouda Ngom - 'L'extension et la modernisation de la Bibliothèque universitaire, une nécessité impérieuse'

Dakar — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a déclaré, mardi, que l'extension et la modernisation de la Bibliothèque universitaire (BU) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) constituent une "impérieuse nécessité" .

"L'augmentation des capacités d'accueil et des infrastructures technologiques de la Bibliothèque universitaire constitue une impérieuse nécessité et non une option à différer", a notamment dit Daouda Ngom. Il s'exprimait au cours de l'ouverture de la célébration des 60 ans de la BU, un évènement qui se poursuit jusqu'au 14 mai. La cérémonie a été marquée par la leçon inaugurale prononcée à la grande salle de l'UCAD II par la philosophe Ramatoulaye Diagne Mbengue, première femme recteur d'une université sénégalaise.

A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur a relevé que les infrastructures actuelles de la BU ne peuvent, à elles seules, absorber tous les besoins de dizaines de milliers d'étudiants et de chercheurs. Il a ainsi assuré les autorités académiques de l'engagement de l'État à accompagner le projet d'extension et de modernisation afin d'adapter la bibliothèque aux enjeux du XXIe siècle, en particulier l'intégration de l'intelligence artificielle (IA).

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Le directeur de la Bibliothèque universitaire, François Malick Diouf, a, pour sa part, évoqué la mise en place de systèmes intégrés de gestion développés localement afin de réduire la dépendance aux solutions coûteuses, soulignant que "l'intelligence artificielle sera le levier le plus puissant pour améliorer le service rendu à la communauté universitaire". Le recteur de l'UCAD, Aliou Badara Kandji, a, quant à lui, replacé la célébration des 60 ans de la BU dans une perspective historique.

"La bibliothèque universitaire, c'est soixante années d'accumulation patiente du savoir et de transmission intellectuelle au service des étudiants, enseignants et chercheurs", a-t-il fait savoir. Le professeur Kandji a souligné que la BU a accompagné la formation de générations de cadres et contribué au rayonnement scientifique du Sénégal. Il a, dans le même temps, rappelé son "rôle central" dans l'histoire de la plus grande université du Sénégal, depuis la création des premières facultés dans les années 1960.

Face aux avancées technologiques, notamment celles liées à l'intelligence artificielle, le recteur a affirmé que la BU doit évoluer pour devenir véritablement un "carrefour de la mémoire et de l'innovation", capable d'anticiper les nouveaux usages académiques et les exigences éthiques de la formation. Cette évolution s'inscrit, selon lui, dans la stratégie de l'UCAD qui place le numérique et l'innovation scientifique au coeur de son développement.