Sénégal: Un ancien de la Marine française et sénégalaise devenu, à 94 ans, chef d'un village à Bakel

Moudery — Samba Boulaye Seydi Ndiaye, un ancien militaire, a été installé, lundi, dans ses fonctions de chef de village de Moudéry par l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Moudéry, dans le département de Bakel (est), El Hadj Babacar Faye, a constaté l'APS.

Agé de 94 ans, Samba Boulaye Seydi Ndiaye succède à Gaya Ndiaye décédé en 2026 après avoir dirigé le village de Moudéry durant 4 ans. Elément de la marine française sous l'ère coloniale avant de rejoindre la marine sénégalaise au moment des indépendances, Samba Boulaye Seydi Ndiaye s'engage en politique en 1992 et devient le président du conseil rural de Moudéry jusqu'à l'avènement des communes.

"Nous osons espérer avec le parcours élogieux et significatif de Samba Boulay Seydi Ndiaye, que tout sera fait de la manière la plus exaltante", a déclaré El Hadj Babacar Faye, en présence des autorités territoriales, des notables du village et des représentants de la diaspora. Il a engagé le nouveau chef de village à travailler avec les personnes morales de sa localité mais aussi avec les structures administratives et la mairie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Rien n'est plus chaleureux, mais également sérieux, que lorsqu'une personne est coptée pour diriger toute une population, au vu des nombreux défis à relever tant du point vu de la mission à remplir mais aussi du rôle important à jouer pour arriver à bout des entraves les plus lourdes", a relevé l'adjoint du sous-préfet.

Certains pouvoirs sont délégués aux chefs de village et par conséquent lui permettront de veiller à la bonne marche du terroir qu'il a l'honneur de diriger, a t-il souligné, ajoutant que cela confère au chef de village l'autorité de la "police rurale". Selon les témoignages recueillis au cours de la cérémonie d'installation, Samba Boulaye Seydi Ndiaye est un "homme qui a chaque étape de son existence a toujours choisi le service avant le privilège, le collectif avant l'individuel et l'honneur avant le confort". Les intervenants ont également prié pour que Moudéry reste "un havre de paix" sous le règne de Samba Boulaye Seydi Ndiaye.