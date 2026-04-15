Madagascar: Secteur extractif - Le devenir de la Kraoma en réflexion

La société Kraoma (Kraomita Malagasy) est en difficulté depuis 2019. Aucune exportation n'a été déclarée officiellement et le personnel a été laissé pour compte.

Des explications officielles sont attendues. Société d'État, la Kraoma avait vu son statut évoluer en 2018. Des investisseurs russes avaient alors été appelés à entrer au capital aux côtés de l'État, dans un cadre resté flou et finalement classé sans suite. En 2021, la société

« Dana Minerals », une entreprise grecque, exporte du chrome en toute discrétion, sans que la situation avec ces partenaires étrangers n'ait été éclaircie, pas plus que celle des quelque quatre cents employés répartis entre Brieville, Tsaratanàna et Antananarivo. Plusieurs salariés ont été remerciés et la Kraoma demeure dans l'incapacité de payer les salaires, malgré des activités d'exploitation et des exportations évoquées mais non documentées.

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Certains employés de la Kraoma sont devenus employés ou consultants auprès de « Dana Minerals ». Les modalités de l'accord conclu entre les dirigeants des deux entités restent, elles aussi, incertaines. Une correspondance du ministère de la Justice indique que « Dana Minerals » devait s'acquitter de 35 millions de dollars au titre d'un « droit d'entrée » ou d'une autorisation d'exploitation du chrome. Sur ce montant, cinq millions de dollars auraient été versés sur le compte d'une société, « Island Partners Ltd », basée à Maurice, et non sur celui de la Kraoma. Le 27 mars, le ministère de la Justice a annoncé le rapatriement de 4,7 millions de dollars depuis l'île Maurice, présentés comme des fonds « détournés par d'anciens dirigeants de la société Kraoma, récupérés et reversés sur le compte de cette dernière ».

Conseil d'administration

Le remplacement de l'exploitant de chrome à Brieville par « Dana Minerals » s'est effectué en violation des règles de passation des marchés publics, selon un rapport du parquet du Pôle anti-corruption (PAC). Le syndicat du personnel de la Kraoma s'est exprimé à la suite de l'annonce du rapatriement des fonds, demandant que la situation des employés non rémunérés depuis 2019 soit examinée.

Un nouveau président du conseil d'administration (PCA) a récemment été désigné : Herizo Randrianasolo, ancien chef de région de la Haute Matsiatra. Le ministère des Mines précise que la composition du conseil d'administration relève de propositions conjointes des ministères de l'Intérieur, des Finances et des Mines. Sur les réseaux sociaux, la Kraoma indique que son conseil d'administration s'est réuni le jeudi 9 avril en présence de Keron Idealson, présenté comme directeur général par intérim. Le ministre des Mines, Carl Andriamparany, rappelle que la nomination du directeur général relève normalement du Conseil des ministres, y compris en cas d'intérim.