Tunisie: Aujourd'hui, dernier délai pour la déclaration des impôts

Le calendrier fiscal arrive à une échéance cruciale ce mercredi 15 avril 2026, marquant la date limite légale pour le dépôt de plusieurs obligations déclaratives. Sont concernés par cette échéance les contribuables soumis au régime forfaitaire ainsi que ceux rattachés au régime réel pour leurs déclarations trimestrielles, sans oublier les personnes physiques pour leur déclaration mensuelle.

Face à cette échéance, la Direction Générale des Impôts a réitéré ses recommandations habituelles aux contribuables. Les autorités fiscales appellent ainsi à ne pas attendre les dernières heures du délai légal afin d'éviter l'engorgement des recettes des finances. Cette anticipation est également essentielle pour prévenir toute saturation des systèmes informatiques et garantir que les procédures soient finalisées dans les meilleures conditions possibles.