Tunisie: Coupures d'eau et perturbations attendues dans trois gouvernorats dès ce jeudi

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) vient d'informer ses usagers qu'une intervention technique d'urgence sera menée sur la conduite de pompage de la station d'El Gorn, située à Kairouan. Ces travaux de réparation entraîneront des perturbations significatives ainsi que des interruptions dans l'approvisionnement en eau potable à travers plusieurs localités des gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia.

Les coupures débuteront le jeudi 16 avril 2026 à partir de 15h00. Dans le gouvernorat de Sousse, les zones impactées se situent principalement dans la délégation de M'saken, notamment à El Knaies, Ouled Toumi, Beni Rabia, Beni Kalthoum, El Frada, Bourjin, El Jebliine, Ennaoualet, Ezziat et Garâat El Manjour. La délégation de Kalaa Sghira sera également touchée au niveau d'Ennagr, Dargham et Oued Laya.

Le gouvernorat de Monastir verra plusieurs de ses délégations affectées. À Zrameddine, les perturbations concerneront Menzel Hayet, El Alalcha, El Mzaougha et El Melichat. Du côté de Jemmel, ce sont les localités de Menzel Kamel, Bir El Tayeb et El Hdadra qui seront privées d'eau. La ville de Ouardanine ainsi que Oued El Jebs, Bou Othman, Menzel Khair et la localité de Menzel Nour à Bembla sont également sur la liste des zones concernées.

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Enfin, dans le gouvernorat de Mahdia, les travaux impacteront la ville de Kerker relevant de la délégation de Boumerdès.

La direction de la SONEDE tient à rassurer les habitants que la situation devrait revenir à la normale progressivement dès le lendemain, vendredi 17 avril 2026, à partir de 04h00 du matin.