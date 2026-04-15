Tunisie: Championnats du Monde de Taekwondo à Tachkent - Le parcours héroïque d'Ilaf Aleya s'arrête en quarts

La capitale ouzbèke vibre actuellement au rythme des Championnats du Monde de Taekwondo juniors. Si la jeune Elaf Aleya a marqué les esprits par un parcours héroïque lors de la troisième journée, trois autres espoirs tunisiens s'apprêtent à fouler le tatami ce mercredi 15 avril 2026.

La délégation tunisienne a bien failli décrocher sa première médaille grâce à la performance remarquable d'Elaf Aleya dans la catégorie des plus de 68 kg. Dès son entrée en lice en 32e de finale, la Tunisienne a affiché une détermination sans faille en écartant la Mexicaine Sarai Gonzalez Lopez au terme d'un combat disputé (2 rounds à 1). Lancée sur sa dynamique, elle a ensuite surclassé la Chinoise Zihan Li en huitième de finale avec une victoire nette de 2 rounds à 0. Son ascension s'est malheureusement arrêtée aux portes du dernier carré, face à la puissance de l'Iranienne Hana Roudbari, victorieuse en quart de finale.

Un mercredi décisif pour le clan national

L'aventure continue pour les Aigles de Carthage qui seront représentés par trois athlètes pour cette nouvelle journée de compétition. Chez les filles, Abrar El Joubali ouvrira le bal dans la catégorie des moins de 44 kg lors d'un duel qui s'annonce intense face à la Belge Celia Jacqueline Morhai pour le compte des 64e de finale.

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Dans la catégorie des moins de 68 kg, tous les regards seront tournés vers Cyrine Ben Salem. Bénéficiant d'une exemption pour le premier tour, elle fera son entrée directement en 32e de finale. Elle attend actuellement de connaître son adversaire, qui sera la vainqueure du choc opposant la Jordanienne Aya Maghri à la Suédoise Marija Ahlbin.

Enfin, le tableau masculin verra l'entrée en scène d'Adam Hasnaoui chez les moins de 59 kg. Le jeune Tunisien devra batailler dès les 64e de finale face à Alexander Guardado, représentant du Salvador, avec l'ambition de porter haut les couleurs nationales dans cette arène mondiale.