Tunisie: 7e édition du séminaire sur l'Électromobilité - BNA Assurances, première institution financière à déployer des bornes de recharge gratuites

Organisé par BNA Assurances, le séminaire sur l'électromobilité est devenu un rendez-vous incontournable où l'ensemble de l'écosystème de la mobilité électrique se réunit pour débattre des enjeux du secteur aux échelles nationale et internationale. La 7e édition du séminaire, qui s'est tenue hier au siège de la compagnie en présence de la présidente du Comité général des assurances (CGA), ainsi que de représentants des structures concernées, a été marquée par une cérémonie particulière : l'inauguration de deux bornes de recharge électriques gratuites.

À l'occasion de cette 7e édition du séminaire sur l'électromobilité, BNA Assurances a inauguré deux bornes de recharge pour véhicules électriques, mises gratuitement à la disposition du public et installées sur le parvis du siège de la société. Pour la compagnie d'assurance, il s'agit d'une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la mobilité électrique en Tunisie. «Nous sommes la première institution financière en Tunisie à mettre gratuitement à la disposition du public deux bornes de recharge pour véhicules électriques», a déclaré le directeur général de BNA Assurances, Faker Rais.

Échange d'expertises et d'expériences

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Il a rappelé que ce séminaire, devenu une tradition bien ancrée au sein de la compagnie, s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à soutenir les orientations de l'État en matière de mobilité électrique. Une orientation qui a pris forme avec les nouvelles dispositions fiscales introduites dans la loi de finances 2025, puis renforcées par d'autres mesures intégrées à la loi de finances 2026. Rais a ajouté que cet événement, coorganisé avec le cabinet Touil d'Expertise Automobile, a été lancé en 2023 et revêt aujourd'hui une importance particulière. Fort d'une importante assistance composée de représentants d'entreprises privées et publiques, ainsi que de structures étatiques, l'événement a été ponctué d'interventions enrichissantes abordant des thématiques pointues en lien avec la mobilité électrique.

Des ingénieurs de renommée internationale y étaient présents pour partager les dernières nouveautés du secteur, mais aussi leurs expertises et expériences techniques. Pour le DG de BNA Assurances, la pérennité de cet événement, qui s'inscrit dans sa politique RSE, traduit l'engagement écologique de la compagnie. «C'est un honneur pour nous d'avoir pu rassembler autant d'acteurs autour d'un sujet aussi important», a-t-il souligné.

S'aligner sur la politique de l'État en matière de mobilité électrique

Saluant l'initiative de BNA Assurances, Jouda Khemiri, présidente du Comité général des Assurances (CGA), a souligné que le comité appuie cet événement, qui «s'aligne sur la politique de l'État en matière de mobilité électrique et d'énergies renouvelables».

Elle a mis l'accent sur l'importance des thématiques abordées lors du séminaire, notamment l'expertise, la sinistralité, les tarifs et les contrats d'assurance, précisant que ces débats serviront de point de départ à des réflexions qui pourraient, par la suite, être approfondies au niveau du CGA.

«L'assurance automobile pour les véhicules électriques est importante, voire plus importante que l'acquisition du véhicule lui-même. Avec une couverture assurantielle adaptée, la boucle est bouclée et le bénéficiaire est pleinement sécurisé et couvert. Toutes les cases seront cochées, des incitations fiscales jusqu'à l'assurance auto. BNA Assurance a d'ailleurs été parmi les premières institutions à concevoir des produits spécifiques pour ce type de véhicule. Et le CGA ouvre ses portes à toute initiative ou institution qui veuille développer des contrats adaptés à cette catégorie de voitures», a-t-elle déclaré.