Tunisie: Trafic de drogue - Quatre étrangers et un Tunisien tombent dans un vaste réseau à Ariana

Les unités de la Garde nationale de l'Ariana ont procédé, récemment, au démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans la fabrication et le trafic de stupéfiants, avec la saisie d'environ 14 000 comprimés prêts à la consommation et près de 10 millions de comprimés en cours de production, a indiqué la Direction générale de la Garde nationale dans un communiqué publié mercredi.

L'opération a également permis la saisie d'une machine industrielle, de matières premières utilisées dans la fabrication de stupéfiants, ainsi que de trois véhicules servant au transport et à la distribution.

Selon la même source, l'ensemble des membres du réseau ont été interpellés. Il s'agit de quatre ressortissants étrangers et d'un citoyen tunisien. Les suspects ont été placés en détention sur ordre du ministère public.

Les investigations ont révélé que les membres du réseau avaient établi leurs bases opérationnelles entre les quartiers d'El Omrane supérieur et d'El Menzah, où ils exploitaient un laboratoire clandestin équipé de machines sophistiquées destinées à la fabrication et au conditionnement de comprimés stupéfiants.

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Le communiqué précise enfin que les trafiquants recouraient à des méthodes de dissimulation avancées, notamment le camouflage des drogues dans des boîtes-cadeaux et leur acheminement via des taxis vers l'étranger, afin de contourner les dispositifs de contrôle sécuritaire.