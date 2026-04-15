Tunisie: Alerte orange dans huit gouvernorats face à de fortes pluies et un risque de crues

Huit gouvernorats tunisiens sont placés en alerte orange en raison de perturbations météorologiques attendues dans les prochaines 24 heures, marquées par de fortes pluies et un risque de crues des oueds, a indiqué mercredi le professeur agrégé de géographie et chercheur en climatologie Ameur Bahba.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, le spécialiste a précisé que cette vigilance concerne Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Béja et Jendouba. Ces régions sont placées en niveau orange, correspondant à une alerte élevée nécessitant une vigilance maximale. Zaghouan, Le Kef et Siliana restent, quant à elles, en vigilance jaune.

Selon les prévisions, les perturbations atteindront leur pic à partir de la soirée et se poursuivront durant la nuit jusqu'à la matinée de jeudi. Les cumuls de pluie devraient varier entre 50 et 100 millimètres sur la plupart des régions du nord, avec des quantités pouvant dépasser localement les 100 millimètres, notamment à Aïn Draham, Tabarka, Nefza et sur les côtes de Bizerte.

Les précipitations devraient ensuite progresser vers le Sahel, touchant Sousse, Monastir et Mahdia, ainsi que le sud-est du pays, mais avec une intensité plus faible.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le climatologue a mis en garde contre un risque élevé de débordement des oueds, en particulier dans le nord-ouest, notamment à Béja et Jendouba, en raison de la saturation des sols et de l'accumulation des eaux dans les zones basses et les pentes.

Il a appelé les citoyens à la prudence, recommandant d'éviter la traversée des oueds et les zones inondables, et invitant particulièrement les usagers de la route et les éleveurs à limiter les déplacements dans les zones à risque afin de prévenir tout incident.