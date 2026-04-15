Tunisie: Jusqu'à 100 mm de pluie attendus aujourd'hui

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Institut National de la Météorologie annonce la poursuite d'une instabilité atmosphérique sur le nord du pays et localement le centre ce mercredi 15 avril 2026, avec des pluies parfois orageuses pouvant être localement abondantes.

Les précipitations seront particulièrement marquées sur le Grand Tunis, Bizerte, Béja ainsi que le nord de Kairouan et Siliana. Les cumuls attendus varient généralement entre 30 et 50 mm, mais ils pourraient atteindre jusqu'à 70 mm dans la région du Cap Bon, et localement 100 mm dans le gouvernorat de Jendouba.

Ces perturbations s'accompagneront par endroits de chutes de grêle ainsi que de rafales de vent soutenues lors de l'activité orageuse.

L'Institut précise que cette instabilité devrait progressivement s'atténuer à partir de la fin de journée de jeudi 16 avril 2026, avec une tendance à la hausse des températures.

 

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