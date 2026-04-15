Sénégal: 85,8 millions de FCfa mobilisés au profit de 39 Gie de Thiès

Grâce au programme «Be Yes» de la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), 39 Gie évoluant à Thiès ont bénéficié de 85,8 millions de FCfa

THIÈS - La déléguée générale de la Der/Fj, Aïda Mbodj, a effectué, hier, à Thiès, une mission de capitalisation dans le cadre du suivi du programme «Be Yes». Ce dernier, mis en oeuvre avec l'appui de la Fondation Mastercard, affiche des résultats encourageants dans le département de Thiès. Au total, pour les deux premières phases, il a mobilisé 85,8 millions de FCfa au profit de 39 Gie et 12 entreprises individuelles, générant 402 emplois.

Parmi les bénéficiaires, 77 % sont des jeunes et 5 % sont issus de couches vulnérables, pour un total de 436 personnes formées.

Dans son allocution, Mme Mbodj a rappelé que ce programme s'inscrit dans les orientations du président de la République, qui a notamment instruit la mise en place de 3.000 Coopératives agricoles communautaires (Cac). Pour elle, l'entrepreneuriat ne doit pas se limiter à l'auto-emploi, il doit aussi contribuer à l'insertion des autres jeunes et à la réduction du chômage.

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La déléguée générale a fait savoir que dans sa première phase, articulée autour de la formation, du financement et de la formalisation, le programme a permis de former 436 bénéficiaires regroupés en 21 Gie de 10 membres, en plus des entreprises individuelles, pour un financement global de 49 millions de FCfa. Dans le département de Thiès, 222 emplois ont ainsi été créés et consolidés.

Le chef d'antenne départementale de la Der/Fj de Thiès, Alioune Cissé, a indiqué accorder une priorité au recouvrement ; ce qui a permis d'atteindre un taux de 85 % pour la première phase.

Le préfet de Thiès, Mame Less Cabou, s'est réjoui de la visibilité accrue, ces derniers temps, de l'antenne de la Der/Fj. Il a réaffirmé son engagement à renforcer l'accompagnement de la structure et des projets en cours dans la région. Il a, en outre, exprimé le souhait de voir le taux de recouvrement, actuellement de 85 %, atteindre les 100 %, invitant les bénéficiaires à soutenir l'administration dans cet objectif.

Doté d'un financement de 10 millions de dollars américains (près de 6 milliards de FCfa) de la Fondation Mastercard, le programme «Be Yes» vise à promouvoir l'insertion socioéconomique des jeunes de 18 à 35 ans à travers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, avec une attention particulière portée aux femmes, aux personnes en situation de handicap et aux groupes vulnérables.