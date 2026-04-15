Congo-Kinshasa: Lancement de la 13e édition de la Semaine de la Science et des Technologies à Kolwezi

La 13e édition de la Semaine de la Science et des Technologies a débuté ce mardi 14 avril sous le thème « Au coeur des gestes techniques ». L'événement, officiellement lancé à Kolwezi par la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raïssa Malu, vise à promouvoir l'innovation technologique comme moteur de progrès social.

Cette édition s'inscrit dans les orientations du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Selon la ministre d'État, la maîtrise du geste technique est essentielle pour transformer les ressources brutes en produits finis et consolider la souveraineté économique du pays. Le ministère place ainsi la modernisation de l'enseignement technique et du numérique au centre de ses priorités quinquennales.

La technique entre rigueur et créativité

Au-delà de l'aspect industriel, Raïssa Malu a souligné que la science et la technique sont des vecteurs de créativité. Les ateliers et démonstrations prévus durant cette semaine visent à présenter ces disciplines comme des domaines accessibles et stimulants pour la jeunesse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La technique n'est pas qu'une affaire de rigueur et de calcul. C'est aussi une source immense de joie et de créativité », a déclaré la ministre d'État à l'Éducation nationale.

Un levier pour la création d'emplois

Le gouvernement mise sur le développement des compétences technologiques pour favoriser la création d'emplois. En s'adressant aux élèves et aux étudiants, la ministre les a encouragés à percevoir les outils numériques et industriels comme des instruments d'autonomie.

L'événement se poursuit avec divers ateliers interactifs destinés à familiariser le public avec les solutions industrielles modernes.