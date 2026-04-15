Congo-Kinshasa: Ouverture d'une enquête judiciaire après le meurtre d'un opérateur sportif à la Gombe

Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire à la suite de l'assassinat d'Amisi Issa Vally, opérateur sportif résidant en Afrique du Sud. Le corps de la victime a été découvert dans la nuit du 9 au 10 avril 2026 dans un immeuble résidentiel du centre-ville de Kinshasa. Les faits se sont déroulés à l'immeuble La Renaissance, situé dans la commune de la Gombe.

Selon un communiqué ministériel, le Parquet s'est saisi du dossier pour identifier les auteurs et complices de ce crime.

Des instructions ont été données pour mener les investigations avec rigueur afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.

Des preuves issues de la vidéosurveillance

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Des séquences de vidéosurveillance, relayées sur les réseaux sociaux, montrent la victime entrant dans une chambre en compagnie d'un individu. Ce dernier a été aperçu ressortant seul de la pièce après avoir changé de vêtements et tenté de dissimuler une caméra de surveillance.

Une autre séquence montre le suspect manifestant une hésitation dans un ascenseur, à proximité de ce qui semble être le corps de la victime. La dépouille d'Amisi Issa Vally a finalement été retrouvée quelques heures plus tard, abandonnée derrière un établissement hôtelier dans le secteur du Beach Ngobila.

Recherche d'un suspect principal

Le ministère de la Justice confirme qu'un suspect principal est activement recherché par les services de sécurité. Par ailleurs, plusieurs personnes ayant été en contact avec cet individu ont déjà été interpellées pour les besoins de l'enquête.

Le Gouvernement a réaffirmé sa détermination à lutter contre la criminalité et à garantir la sécurité des citoyens. Le ministre Guillaume Ngefa assure que les présumés auteurs seront traduits en justice conformément aux lois de la République.